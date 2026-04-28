«Шкідливі поради»: продажі книжок Григорія Остера в РФ зросли майже на 500% після заяв влади про їхню перевірку

З 21 до 26 квітня продаж книжок дитячого письменника Григорія Остера на російському маркетплейсі Wildberries зріс майже на 500% порівняно з аналогічним періодом 2025 року, повідомила газеті «Ведомости» пресслужба компанії.

Порівняно з початком квітня продаж книжок зріс на 220%, розповіли у Wildberries. Як повідомив майданчик, найбільшу популярність мають різні видання «Шкідливих порад».

Про зростання кількості продажів книжок Остера повідомили РБК у мережі книгарень «Читай-город». На тижні з 16 до 23 квітня продажі «Шкідливих порад» зросли на 223% порівняно з попереднім – із 9 до 16 квітня. Кількість проданих книжок зросла більш ніж утричі, зазначили у «Читай-городі».

21 квітня голова Слідчого комітету Росії Олександр Бастрикін доручив перевірити книжки Григорія Остера, включно зі «Шкідливими порадами», оскільки у творах письменника нібито містяться «сумнівні з педагогічного погляду встановлення».

У Слідчому комітеті вирішили провести перевірку після того, як книжки Остера розкритикувала депутатка Держдуми РФ Марія Бутіна.

«Шкідливі поради» – це збірка іронічних віршів Григорія Остера, в яких автор показує дітям наслідки неправильних дій, доводячи їх до абсурду.

Григорій Остер народився в 1947 році в Одесі. На початку повномасштабного російського вторгнення в Україну у 2022 виїхав із Росії до Латвії, нині живе в Ризі.