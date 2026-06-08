На фронті за добу відбулося 240 боїв – Генштаб ЗСУ

Упродовж доби 7 червня на фронті зафіксовано 240 бойових зіткнень, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

«Упродовж минулої доби противник здійснив 86 авіаційних ударів, скинувши 265 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9184 дронів-камікадзе та здійснив 3296 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 38 – із реактивних систем залпового вогню… За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили два райони зосередження живої сили, три пункти управління БпЛА та два артилерійські засоби противника», – вказано в ранковому зведенні.

Найбільше боїв зафіксовано на Покровському напрямку на Донеччині та на Гуляйпільському на Запоріжжі.

«На Покровському напрямку наші захисники зупинили 30 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Никанорівка, Родинське, Гришине, Котлине, Удачне, Новомиколаївка та у бік населених пунктів Новий Донбас, Новоолександрівка, Шевченко, Білицьке, Добропілля, Сергіївка, Новопідгороднє, Новопавлівка.

На Гуляйпільському напрямку окупанти здійснили 38 атак поблизу населених пунктів Рибне, Варварівка, Залізничне та у бік Новоселівки, Добропілля, Воздвижівка, Цвіткового, Староукраїнки, Гуляйпільського, Чарівного», – вказано в повідомленні.

Активні бойові дії також тривали і на інших напрямках на Донеччині.

«На Лиманському напрямку ворог 17 разів намагався вклинитися в нашу оборону у районах Новоселівки, Дробишевого, Ставків, Діброви та в напрямку Шийківки, Лиману.

На Слов’янському напрямку противник штурмував 12 разів, поблизу Закітного, Різниківки та у бік населених пунктів Крива Лука, Рай-Олександрівка.

На Костянтинівському напрямку окупанти здійснили 17 атак, у районах Костянтинівки, Іванопілля, Плещіївки, Русинового Яру, Іллінівки та в напрямку Миколайпілля», – додають українські військові.

Бої також тривали на Північно-Слобожанському і Курському, Південно-Слобожанському, Куп’янському, Краматорському, Олександрівському, Оріхівському та Придніпровському напрямках.

За даними проєкту DeepState, травень став першим місяцем із осені 2023 року, коли місячний приріст окупованих територій для армії РФ став від’ємним – агресор втратив більше, ніж захопив.



Цю тенденцію фіксує й американський Інститут вивчення війни (ISW): за їхніми підрахунками, за пів року інтенсивних штурмів (з грудня 2025-го по травень 2026 року) російські війська змогли просунутися на площі трохи більше як 40 квадратних кілометрів.



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