Кількість загиблих унаслідок землетрусу в Венесуелі зросла до 4333 осіб

Офіційна кількість загиблих унаслідок двох потужних землетрусів, які сталися у Венесуелі 24 червня, зросла до 4 333 осіб. Про це в суботу повідомив голова Національної асамблеї країни Хорхе Родрігес.

За його словами, 16 740 людей отримали поранення, а рятувальникам вдалося витягти з-під завалів понад 6 400 живих людей. Оновлені дані оприлюднили через 17 днів після стихійного лиха. Раніше, у п'ятницю, влада повідомляла про 4 118 загиблих.

Два землетруси магнітудою 7,2 та 7,5 сталися майже одночасно, спричинивши масштабні руйнування будівель, а також перебої з електро- та водопостачанням. Стихія зачепила щонайменше сім штатів країни.

Найбільших руйнувань зазнали штат Ла-Гуайра та агломерація Великого Каракаса. Через знищення житла та пошкодження критичної інфраструктури тисячі людей були змушені тимчасово розміститися на вулицях, у школах, церквах, на стадіонах та в інших імпровізованих притулках.

Пошуково-рятувальна операція поступово переходить у фазу відновлення та розбору завалів, хоча влада продовжує ідентифікацію жертв. Катастрофа також посилила навантаження на систему охорони здоров'я та інші державні служби Венесуели, які й до цього працювали в умовах тривалої кризи.

Два землетруси магнітудою 7,2 і 7,5 балів сталися у Венесуелі ввечері 24 червня з інтервалом у близько хвилини. Згодом зафіксували ще сотні афтершоків. Найбільше постраждав прибережний густонаселений штат Варгас, особливо місто Ла-Гуайра, руйнування фіксувалися і в столиці країни Каракасі.

Венесуела розташована в сейсмічно активній зоні на стику Карибської і Південноамериканської тектонічних плит.



