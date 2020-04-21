Від санкцій США щодо ультранаціоналістів Росії може постраждати і Кремль – експерт

Рішення американського Державного департаменту внести організацію російських ультранаціоналістів із так званого «Російського імперського руху» та трьох її лідерів до Переліку глобальних терористичних організацій матиме наслідки не тільки для членів самої організації, а й для Кремля, якщо Москва не спробує терміново відхреститися від структури, говорять оглядачі. Що загрожує Росії та численним «білим націоналістам», та сумнозвісним приватним воєнним компаніям, члени яких воювали на Донбасі й досі розкидані по світу? Про це кореспондент української служби Радіо Свобода поговорив з експертом, який 10 років відповідав у Державному департаменті США за фінансову протидію тероризму та визначення терористичних організацій, Джейсоном Блазакісом (Jason Blazakis).

Сьогодні він є експертом в американській аналітичній дослідницькій організації «Центр Суфана» (Soufan center) та професором Монтерейського інституту міжнародних досліджень Міддлбері (Middlebury Institute of International Studies at Monterey).

– Ви підтримуєте рішення Держдепартаменту? Адже воно безпрецедентне – вперше в історії до Списку глобальних терористичних організацій додали структуру, що пропагує «білий націоналізм». В Україні вона відома тим, що набирала бійців для підтримуваних Росією угрупувань бойовиків, які борються проти українських Збройних сил на Донбасі.

– Це правильне рішення, для якого є кілька причин. Ця організація чітко відповідає юридичним критеріям для застосування санкцій. Вона заснована за кордоном, вона навчає людей здійснювати теракти, вона використовує «мову ненависті»… Члени цієї групи пройшли військову підготовку в Росії (у таких містах, як Санкт-Петербург), а потім брали участь у виконанні завдань в рамках ініціативи Російської Федерації по захопленню Східної України та звичайно ж Криму.

А ще це рішення дуже символічне. Дуже важливо, що саме зараз – і такого дійсно ще не було – до «терористичного списку» включили праворадикальну організацію, що пропагує «білий націоналізм». Так, це безпрецедентно для Держдепартаменту. Але ж у всьому світі (і особливо у самих Сполучених Штатах) спостерігається значне зростання екстремізму, пов'язаного із пропагандою переваги білої раси, те, що англійською ми називаємо «white supremacy extremism».

У квітні цього року Комітет по боротьбі із тероризмом Ради безпеки ООН представив доповідь, де проаналізував ситуацію за останні 5 років. Статистика показує, згідно з даними ООН, що кількість нападів з боку радикальних екстремістських, правих організацій і осіб збільшилася на 320%! І це не враховуючи атак, які здійснили прихильники «білого націоналізму». І це зростання небезпеки робить особливо важливим внесення до Списку терористичних організацій такої структури як «Російський імперський рух».

– А чому саме останніми роками такий сплеск їхньої активності? Як це пояснити?

– Так, праві радикальні групи існують давно, але інтернет та всюдисущість соціальних мереж дозволили їм вийти на новий рівень. Отримавши можливість використовувати нові технології, аби вербувати нових рекрутів, збирати гроші, а найнебезпечніше – щоб поширювати свою пропаганду, яка часто є антиукраїнською, чи антиєврейською, чи гомофобною…

Той самий «Російський імперський рух» процвітав завдяки доступу до соціальних медіа – мав свій канал на YouTube, мав сторінку на Facebook. На щастя, після внесення до Списку терористичних організацій, вони втратили доступ до англомовних соціальних платформ, через які вони зв’язувались, наприклад, із людьми, що пропагують «білий націоналізм» тут, у Сполучених Штатах.

– Окрім довічного «бану» у соцмережах, які ще практичні наслідки американських санкцій щодо «Російського імперського руху» та його лідерів?

– Практично це означає, що і цій організації й цим особам не дозволено більше жодним чином використовувати американську фінансову систему. Для них блокується використання американського долара. Ефект від цієї заборони поширюється і за межі Сполучених Штатів, це те, що людям варто зрозуміти.

Якщо в будь-якій точці світу є банк, який міг би надавати фінансові послуги цьому руху та трьом його лідерам, яких теж внесли до «терористичного списку», і цей банк має кореспондентські рахунки у фінансових установах Сполучених Штатів, то йому доведеться ухвалити непросте рішення – визначитися, чи хочуть в цьому банку і надалі мати доларові розрахунки та стосунки з американськими банками, чи прагнуть продовжити надавати цим особам доступ до їхніх рахунків. Якщо все ж вирішать і далі обслуговувати «Російський імперський рух», цей банк заблокують від доступу до американської фінансової системи.

З’являється і кримінальна і цивільна відповідальність за фінансування «Російського імперського руху» чи трьох його лідерів, що потрапили під санкції

Ще один наслідок – допоки будь-яка група формально не визнана іноземною терористичною організацією, немає можливості й шукати людей, які надають їй матеріальну підтримку. Зараз з’являється і кримінальна і цивільна відповідальність за фінансування «Російського імперського руху» чи трьох його лідерів, що потрапили під санкції.

Цим трьом особам також відтепер заборонено відвідувати Сполучені Штати, для них закритий доступ до США. Це, сподіваюсь, матиме певний ефект, аби значно ускладнити для них вербувати американців чи взаємодіяти з американцями.

І нарешті (і це, як бачимо, вже зараз відбувається) – це важіль впливу на соціальні мережі. Щойно цю групу внесли до Списку терористичних організацій, наступного ж дня YouTube вжив заходів, аби прибрати їхній акаунт у цій соцмережі. Потім Facebook закрив їхню сторінку. Так, вони все ще можуть поширювати свої меседжі через «В контакте» – російський еквівалент Facebook – і спілкуватися через інші російські соцмережі. Але це зараз проблематично, оскільки їхні меседжі відтепер не матимуть такого розповсюдження, як раніше.

– А щодо платіжної системи Paypal, що має американську юрисдикцію, її використання теж блокується? Якщо, теоретично, хтось із Білорусі захоче перекинути гроші їм у Росію через Paypal?

– Теоретично – так, вони зобов'язані зробити все щоб не надавати послуги щодо грошових і негрошових перерахунків між користувачами, та особами, що пов’язані із «Російським імперським рухом». Тобто обмеження поширюються і на PayPal, який діє по всьому світу, то ж не повинен надавати такі послуги.

– Є небезпідставні припущення, що за всіма цими рухами може стояти Кремль – вони мають тренувальний табір під Санкт-Петербургом, вони готували бойовиків для війни на Донбасі, вони навіть для двох шведських терористів тренінг організовували. З іншого боку є приклад приватних військових компаній, які воюють по всьому світу. Начебто теж «незалежних», але їхній зв’язок із російськими спецслужбами вже ні для кого не секрет. То ж може і «Російський імперський рух» – такі ж маріонетки?

– Це і справді цікаве питання – і, чесно кажучи, це та сфера, якою я тепер займаюся вже як дослідник. Ось, наприклад, група Вагнера, яка потрапила під американські санкції. Частина її лідерів та засновників також у санкційному списку. І зараз, коли до переліку терористичних організацій додали ще і «Російський імперський рух» – цікавий розвиток подій, правда?

Тож перше, що я б сказав – позиція російської влади щодо цього «імперського руху» досить неоднозначна. З одного боку, ця група пропагує сценарій, коли Росія знов стане монархією. Ну очевидно ж, що повернення до часів царизму – це не те, що у Москві підтримували б. Тобто з одного боку, цілі цієї групи наче і не збігаються із «генеральною лінією», яку проводять з Москви. Але з іншого, якщо подивитися на їхні тренування… Деякі їхні цілі цілком збігаються з цілями зовнішньої політики Росії – наприклад, щодо тієї авантюри, яку Росія затіяла в Україні. Я поки не бачив прямих доказів зв’язку «Російського імперського руху» із тією ж групою Вагнера, але це те, що я безумовно шукаю.

The New York Times зробила прекрасну статтю про групу Вагнера, про те, що насправді відбувається у Лівії, про всю цю підтримку… Це ті питання, де дослідники по всьому світу будуть проводити все більше і більше розслідувань. Але поки це історія, в якій немає відповіді.

– Важко уявити, щоб у поліцейській державі, якою багато оглядачів вважають нинішню Росію, хтось організував великий тренувальний табір (а вони ж не у підвалах це все таємно роблять) і щоб при цьому не було зв’язку зі спецслужбами…

– Логічно зробити таке припущення. Бо у статті Washington Post про їхній навчальний табір під Санкт-Петербургом йшлося, що начебто формально там проводяться матчі й тренування з пейнтболу. Тобто, цілком зрозуміло, що вони мають можливість діяти в Російській федерації як воєнізована структура. І їм, звісно, потрібен якійсь рівень визнання, аби використовувати цю територію, проводити тренування.

Тобто як мінімум, в Росії на них дивилися, як то кажуть, крізь пальці, але зараз вони внесені США до списку глобальних терористичних організацій. І Росії треба бути дуже обережною у тому, як надалі сприймати всі ці тренування «Російського імперського руху» у Санкт-Петербурзі та в його околицях. Оскільки ще одним інструментом, яким володіє Державний департамент США, є можливість визначати певні держави як країни-спонсори тероризму.

Якщо буде встановлений прямий зв’язок між «Російським імперським рухом» і російськими спецслужбами, то Держдепом можуть бути використані юридичні інструменти проти Росії в цілому

Тож якщо буде підтримка Російською Федерацією цього «імперського руху», це дає можливість залучити інший правовий інструмент серед тих, які потенційно може використати Державний департамент. Це визначення тепер вже самої Російської Федерації як держави – спонсору тероризму. Якщо буде хоч якась пряма підтримка «Російського імперського руху» Москвою – у Росії очевидно виникнуть проблеми. То ж тут ще одна лінія, яку варто відстежувати.

Якщо буде встановлений прямий зв’язок між «Російським імперським рухом» і російськими спецслужбами, то Держдепом можуть бути використані юридичні інструменти проти Росії в цілому. І хоча б з цієї причини (якщо вже не з інших) Російській Федерації було б добре дистанціюватися від усіх всіх речей, від «імперського руху» – і самим теж чітко визначити їх як терористичну організацію.