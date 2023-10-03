Південь: ЗСУ тиснуть під Новомайорським

Силам оборони України 2 жовтня вдалося незначно просунутися поблизу кордону Донецької та Запорізької областей, під Новомайорським, та під Бахмутом, йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).
Майже на всіх ділянках, де українській армії вдалося пройти останнім часом (і південь Запорізької області, і південний фланг Бахмута, і виступ на півдні Донеччини), російські війська проводять тактичні контратаки. Але відсунути фронт їм не вдається.
У Міністерстві оборони Британії припускають, що українським силам оборони вдалося фактично завдати поразки російському флоту у Чорному морі. Таку думку висловив державний міністр Збройних Сил Великої Британії Джеймс Гіппі.
За його словами, «Україна досягла функціональної поразки російського Чорноморського флоту».
Водночас британська розвідка повідомляє, що Росія посилює використання морської авіації Чорноморського флоту для контролю та операцій в акваторії Чорного моря. Літаки патрулюють із повітря, щоб заздалегідь виявляти українські морські дрони.
Головні питання випуску:
Як Сили оборони дронами вибивають окупантів із Криму?
Хто допоможе армії РФ заповнити нестачу ракет та боєприпасів?
Яким буде фронт із настанням холодів?