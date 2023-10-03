Південь: ЗСУ тиснуть під Новомайорським

Силам оборони України 2 жовтня вдалося незначно просунутися поблизу кордону Донецької та Запорізької областей, під Новомайорським, та під Бахмутом, йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

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Майже на всіх ділянках, де українській армії вдалося пройти останнім часом (і південь Запорізької області, і південний фланг Бахмута, і виступ на півдні Донеччини), російські війська проводять тактичні контратаки. Але відсунути фронт їм не вдається.

У Міністерстві оборони Британії припускають, що українським силам оборони вдалося фактично завдати поразки російському флоту у Чорному морі. Таку думку висловив державний міністр Збройних Сил Великої Британії Джеймс Гіппі.

За його словами, «Україна досягла функціональної поразки російського Чорноморського флоту».

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Водночас британська розвідка повідомляє, що Росія посилює використання морської авіації Чорноморського флоту для контролю та операцій в акваторії Чорного моря. Літаки патрулюють із повітря, щоб заздалегідь виявляти українські морські дрони.

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