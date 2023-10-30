Авдіївка: найбільші втрати РФ за 2023 рік. Погроми в Махачкалі. Вбивство у Волновасі

Погроми в Махачкалі

У Дагестані сотні людей заблокували аеропорт Махачкали через рейс із Ізраїлю. Люди, що увірвалися в аеропорт та на злітну смугу скандували антисемітські гасла. Їх розганяла поліція. Повідомляють про постріли.

Що відбувається в Махачкалі зараз та що означає цей сплеск антисемітизму в Росії?

Авдіївка: найбільші втрати РФ за 2023 рік і оперативна інформація

Російські війська захопили нові позиції поблизу Авдіївки – кар'єр біля Водяного повідомляє портал Deep State. Аналітик німецького Bild Юліан Рьопке вважає, що Авдіївка під загрозою оточення: ширина коридору постачання ЗСУ звузилася.

Що насправді відбувається на Авдіївському фронті?

Про це і не тільки дивіться у програмі Свобода.Ранок:

Підсумки Мальти

На Мальті завершився черговий «мирний саміт», який ініціювала Україна. Китай цього разу на зустріч не приїхав, хоча раніше їхню участь в українському МЗС називали перемогою. То чи є конкретні досягнення міжнародної дипломатичної платформи та чому на цей раз говорили без Китаю – питаємо в радниці керівника Офісу президента Дарії Зарівної.

Убивство у Волновасі

Російські війська, за попередніми даними, розстріляли родину з дев’яти людей в окупованій Волновасі на Донеччині. Про це заявив уповноважений Верховної Ради Дмитро Лубінець 29 жовтня.

За його словами, серед убитих були дівчинка-учениця 4-го класу та хлопчик дошкільного віку.

«За попередніми даними, окупанти позбавили життя цілу сім’ю Капканець, які святкували день народження та відмовилися віддавати власне житло чеченським окупантам», – заявив він.