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Війна

Авдіївка: найбільші втрати РФ за 2023 рік. Погроми в Махачкалі. Вбивство у Волновасі

Аналітик німецького Bild Юліан Рьопке вважає, що Авдіївка під загрозою оточення
Аналітик німецького Bild Юліан Рьопке вважає, що Авдіївка під загрозою оточення
  • Погроми в Махачкалі
У Дагестані сотні людей заблокували аеропорт Махачкали через рейс із Ізраїлю. Люди, що увірвалися в аеропорт та на злітну смугу скандували антисемітські гасла. Їх розганяла поліція. Повідомляють про постріли.
Що відбувається в Махачкалі зараз та що означає цей сплеск антисемітизму в Росії?
Авдіївка: найбільші втрати РФ за 2023 рік і оперативна інформація
Російські війська захопили нові позиції поблизу Авдіївки – кар'єр біля Водяного повідомляє портал Deep State. Аналітик німецького Bild Юліан Рьопке вважає, що Авдіївка під загрозою оточення: ширина коридору постачання ЗСУ звузилася.
Що насправді відбувається на Авдіївському фронті?

Про це і не тільки дивіться у програмі Свобода.Ранок:

Підсумки Мальти
На Мальті завершився черговий «мирний саміт», який ініціювала Україна. Китай цього разу на зустріч не приїхав, хоча раніше їхню участь в українському МЗС називали перемогою. То чи є конкретні досягнення міжнародної дипломатичної платформи та чому на цей раз говорили без Китаю – питаємо в радниці керівника Офісу президента Дарії Зарівної.
  • Убивство у Волновасі

Російські війська, за попередніми даними, розстріляли родину з дев’яти людей в окупованій Волновасі на Донеччині. Про це заявив уповноважений Верховної Ради Дмитро Лубінець 29 жовтня.

За його словами, серед убитих були дівчинка-учениця 4-го класу та хлопчик дошкільного віку.

«За попередніми даними, окупанти позбавили життя цілу сім’ю Капканець, які святкували день народження та відмовилися віддавати власне житло чеченським окупантам», – заявив він.

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