На Авдіївку чекають вуличні бої? Росія просувається у «промці»

Армія Росії захопила частину авдіївської промзони: американський Інститут вивчення війни повідомив 26 листопада, що йдеться про щонайменше східну ділянку, а на карті DeepState як контрольована агресором позначена більшість її площі.

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Деякі російські «військові блогери» стверджували, нібито Росія окупувала всю промзону біля залізничної станції Ясинувата-2 – але, як зазначають аналітики, підтверджень цього наразі немає.

Проєкт DeepState у зведенні за 25 листопада також повідомляв про невелике просування загарбників у промзоні на південь від Авдіївки – а також біля Степового на північний захід від міста та в районі Авдіївського коксохіму на півночі.

ЗСУ не допустили просування агресора на південний захід від міста, поблизу Водяного та Першотравневого. Український Генштаб зранку 27 листопада повідомив, що Росія здійснила 30 атак на місто – це половина загальної кількості російських штурмів на всіх фронтах.

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Перші повідомлення про те, що Росія зайшла на «промку» на південь від Авдіївки, з'явилися 16 листопада – оглядачі називали цю ділянку укріпрайоном, що створюється ЗСУ з 2014 року. Судячи з карти, якщо повідомлення про успіхи агресора там підтвердяться, на місто можуть чекати вже міські бої.

Головні питання випуску:

Чим небезпечна можлива втрата ЗСУ укріпрайону у промзоні на південь від Авдіївки?

Чи існують укріплення далі у глибині міста, які можуть допомогти українським захисникам у разі міських боїв?

І які втрати нестиме армія Росії на вулицях Авдіївки – виходячи з досвіду боїв за Бахмут?