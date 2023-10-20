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Війна

РФ готує новий штурм Авдіївки. Байден: гроші для України. УПЦ (МП) піде в підпілля?

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний напередодні відвідав позиції українських воїнів
  • РФ готує новий штурм Авдіївки
На Авдіївському напрямку російські сили застосовують штурмові підрозділи, кидають велику кількість бронетехніки, використовуючи авіацію та артилерію. Вони не полишають спроб прорвати українську оборону та оточити місто, каже головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, який напередодні відвідав позиції українських воїнів. Про ситуацію біля Авдіївки говоримо далі.

  • Звернення Байдена до народу США
«Ми не можемо допустити перемоги таких терористів, як «Хамас» і тиранів, як Путін». Це була пряма цитата американського президента Байдена зі звернення до нації. Під час виступу він анонсував новий бюджетний запит до Конгресу щодо допомоги Україні та Ізраїлю. Обговоримо деталі.

Про це і не тільки у програмі Свобода. Ранок:

  • Пентагон для ATACMS
Зброя має використовуватися виключно в межах України. У Пентагоні розповіли про правила застосування ракет ATACMS. Однак щодо кількості таких ракет, переданих Україні, змовчали. То які цілі Америка вважатиме порушенням домовленостей?
  • Україна заборонить УПЦ (МП)
Старт забороні УПЦ (МП). Парламент у першому читанні проголосував законопроєкт, що дозволяє забороняти в Україні дружні до Росії релігійні організації – серед них і УПЦ (МП). Скільки часу може піти на такі заборони та чи не застрягнуть справи у судах на роки?

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