Україна презентувала у Британії оновлений дрон «Лютий»: як ракети під крилами змінять тактику проти ППО РФ

У британському Фарнборо завершилася ділова програма 55-го Міжнародного авіасалону – однієї з трьох найбільших авіаційних виставок світу. Цього року Фарнборо кардинально змінив профіль. З традиційного ярмарку пасажирських лайнерів він перетворився на масштабний огляд досягнень військово-промислового комплексу: половина з рекордних 1600 учасників виставки – це оборонні компанії. Увага світових делегацій на виставці була прикута насамперед до систем ППО та безпілотників, розповідає кореспондент телевізійної та онлайн-мережі «Настоящее время», створеної Радіо Свобода для російськомовної аудиторії.

Причиною таких змін стали війни в Україні та на Близькому Сході, говорить авіаційний аналітик Алекс Мачерас.

«Цього року це в чистому вигляді виставка оборони через усе, що відбувається в різних частинах світу. Попит [на оборону] зріс колосально. І, на відміну від минулих років, сьогодні на цей авіасалон дивляться виключно через призму безпеки», – зазначає він.

На стендах – передові розробки: повнорозмірний макет винищувача шостого покоління, нові зенітні перехоплювачі для дешевих боєприпасів та данські винищувачі F-16, які вже цього літа мають вирушити в Україну.

«Геополітика формує правила гри. Не лише конфлікт на Близькому Сході, а й події по всьому світу змушують держави думати про майбутнє. Фарнборо зараз демонструє урядам і приватному сектору, на що саме варто спрямувати ці зростаючі оборонні бюджети», – каже Мачерас.

Стенд України

На стенді України відбувся міжнародний дебют ударного безпілотника «Лютий». Цей дрон із дальністю польоту в тисячу чотириста кілометрів уже довів свою ефективність, атакувавши російські військові об'єкти в глибокому тилу.

У Фарнборо ж показали нову модифікацію: під крилами дрона встановили керовані ракети.

Це змінює саму концепцію застосування апарата, зазначає авіаційний експерт Валерій Романенко.

«Певна їхня кількість випускатиметься для того, щоб вони йшли в бойових порядках ударних дронів. Наприклад, ми відправляємо на якийсь об'єкт десяток дронів, один-два – будуть такими носіями. Якщо почне працювати ППО в районі цілі, ці дрони зможуть ефективно завдати удару», – каже він.

Нова тактика перетворює «Лютого» на мисливця за радарами. Потужності його ракет достатньо, щоб знищити комплекси ППО ще до того, як вони зможуть перехопити сам безпілотник: за задумом, після пуску ракет дрон-носій перестає бути камікадзе і під управлінням може повернутися на свої аеродроми, щоб бути використаним повторно.

«Але ви самі бачите, яка ймовірність повернення дрона з далекого вильоту, з дипстрайку. Вкрай малоймовірна», – уточнює Романенко.

За словами експертів, цього року Фарнборо показав: тепер оборонні контракти та безпека стали важливішими за цивільні новинки, і тренди задає техніка, яка просто зараз працює на фронті.