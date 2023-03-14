В Україні почали сумніватися в успіху контрнаступу ЗСУ? Що відбувається

Американське видання The Washington Post поспілкувалося з українськими військовими «на передку» і неназваними чиновниками в українській владі та зробило висновок, що ЗСУ деградують від запеклих боїв у Бахмуті, що ставить під сумнів впевненість Києва в успішному контрнаступі на армію Росії навесні.

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«Я не вірю у великий контрнаступ для нас. Хотілося б вірити, але я дивлюся на ресурси та питаю: «За рахунок чого?». Можливо, ми матимемо якісь локальні прориви. Ми не маємо ні людей, ні зброї. А ви знаєте співвідношення: коли ви настаєте, ви втрачаєте вдвічі чи втричі більше людей. Ми не можемо дозволити собі втратити стільки людей», – сказав високопосадовець журналістам на умовах анонімності.

Водночас командир батальйону 46-ї десантно-штурмової бригади з позивним «Купол» розповів журналістам, що ЗСУ бракує боєприпасів, а мобілізовані, які приходять на заміну досвідченим бійцям, не готові тримати позиції.

«Нам потрібні інструктори НАТО у всіх наших навчальних центрах, а наших інструкторів потрібно відправити в окопи, тому що вони не впоралися зі своїм завданням», – сказав він.

При цьому анонімний американський чиновник зазначив журналістам, що Україна не спалює своїх підрозділів, призначених для контрудару по армії Росії, у Бахмуті.

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А Командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський запевнив журналістів, що контрудар буде успішним.

«Наш президент надихає нас на перемогу. Загалом ми всі думаємо однаково, і ми розуміємо, що для нас, звичайно, необхідно перемогти до кінця року. І це реально. Це реально, якщо ми отримаємо всю ту допомогу, яку нам обіцяли наші партнери», - сказав він.

Головні питання випуску:

Чи правда, що Бахмут зжирає сили ЗСУ для контрнаступу на армію Росії?

Чи може Росія через американських журналістів «розганяти» ІПСО про втрати України у Бахмуті?

І чи може Україна швидко вирішити помилки у навчанні мобілізованих та поповненні боєприпасів, якщо це правда?