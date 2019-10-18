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18 Жовтень 2019, Київ 21:35
Суспільство

Як білоруси у важкі 1990-ті протестували проти інтеграції з Росією

«Чорнобильський шлях» у Мінську, 1996 рік. Фото Георгія Ліхторовича. (З громадського веб-архіву «Витоки»)

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20 років тому, 17 жовтня 1999 року у столиці Білорусі Мінську пройшов один із найбільших протестів проти інтеграції з Росією – називався він «Марш свободи». Білоруська служба Радіо Свобода зібрала хронологію білоруських протестів проти інтеграції з Росією.

(Відео білоруською мовою)

Цьогоріч у Білорусі і в Росії знову заговорили про інтеграцію – ту, проти якої білоруси масово протестували в 1990-ті.

Тоді Білорусь також збиралася підписати угоди з Росією. Що конкретно збираються підписати [керівники держав], люди не знали. Як не знають і зараз.

24 березня 1996-го

Перший гучний протест проти інтеграції. На чолі акції – письменник Василь Биков. Від 20 до 40 тисяч учасників зібралися на площі Незалежності у Мінську і рушили проспектом, прорвавши кордони міліції.

(Відео мовою оригіналу)

Протестувальники збирають гроші на «квиток Лукашенку до Москви». Акція закінчується бійкою зі спецпідрозділом біля будівлі КДБ. Є поранені з обох сторін.

2 квітня 1996-го

Лукашенко і Єльцин підписують угоду про створення російсько-білоруського співтовариства. У Мінську з цього приводу збирається 30-тисячна хода.

(Відео мовою оригіналу)

26 квітня 1996-го

У Мінську проходить наймасовіша хода «Чорнобильський шлях» за всю історію.

Люди збираються біля Академії наук і рухаються ходою вздовж проспекту Франциска Скорини. Зараз це проспект Незалежності. На шляху з’являються машини міліції, демонстранти їх перекидають. (Цей момент зафіксований на фото з громадського веб-архіву «Витоки», яке ви бачите на обкладинці цієї статті нагорі). До лікарень після акції потрапляють сотні силовиків і учасників. Лідери опозиції зазнають кримінального переслідування.

(Відео мовою оригіналу)

2 квітня 1997 року

Лукашенко і Єльцин підписують у Москві союзний договір Білорусі з Росією. Десятки тисяч білорусів виходять протестувати до Оперного театру в Мінську.

Люди намагаються пройти до російського посольства, але шлях їм перекривають міліціонери. Після сутичок демонстрантів із силовиками акцію розганяють, сотні учасників затримують.

(Відео мовою оригіналу)

Ширяться чутки, що Росія і Білорусь стануть однією державою.

25 квітня 1999-го

У Гродні проходить «Хода патріотів» – так пізніше назвали невелику, але одну з найгучніших, акцію. Кілька десятків молодих хлопців виходять у центр міста зі смолоскипами. Біля універсаму на Радянській вулиці на них виходять «спецназівці». Хлопці відбиваються смолоскипами, за них заступаються випадкові перехожі.

Ходу розганяють сльозогінним газом. Є потерпілі з обох сторін, але обходиться без кримінального переслідування.

17 жовтня 1999-го

У Мінську збирають «Марш свободи» проти інтеграції з Росією. На площі Якуба Коласа – від 20 до 40 тисяч людей, колона рухається проспектом і вулицею Сурганова до площі Бангалор.

«Марш свободи», 17 жовтня 1999 року
«Марш свободи», 17 жовтня 1999 року

Але після мітингу колона знову розвертається до центру міста. Демонстранти йдуть вулицями Богдановича і Варвашені (зараз вулиця перейменована в проспект Машерова) в надії пройти до центрального проспекту; шляхи перекриті.

Біля мосту через річку Свіслоч на Першотравневій вулиці на мітингувальників чекає потрійний кордон з ОМОНу. Політик Микола Статкевич іде на переговори з міліцією, щоб демонстрантам дали відійти.

Але коли колона розвертається назад, ОМОН атакує. Найактивніші учасники акції кидають в бік ОМОНу шматки тротуарної плитки, яка чомусь складена біля місця, де протестувальники зустріли кордон.

Мінськ, 17 жовтня 1999 року
Мінськ, 17 жовтня 1999 року

Акцію розганяє спецпідрозділ. 200 людей звертається за медичною допомогою, а в міліції заводять 62 адміністративні справи і 7 кримінальних. Миколу Статкевича кидають за ґрати, він оголошує голодування. В результаті йому дають умовний термін.

Після цих акцій мова про об’єднання з Росією тимчасово припиняється

На 8 грудня 2019 року керівники Росії і Білорусі запланували підписання чергових документів про інтеграцію. Що в них написано – білорусам досі не вважали за потрібне повідомити.

Оригінал публікації на сайті Білоруської служби Радіо Свобода

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