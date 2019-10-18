Як білоруси у важкі 1990-ті протестували проти інтеграції з Росією

20 років тому, 17 жовтня 1999 року у столиці Білорусі Мінську пройшов один із найбільших протестів проти інтеграції з Росією – називався він «Марш свободи». Білоруська служба Радіо Свобода зібрала хронологію білоруських протестів проти інтеграції з Росією.

(Відео білоруською мовою)

Цьогоріч у Білорусі і в Росії знову заговорили про інтеграцію – ту, проти якої білоруси масово протестували в 1990-ті.

Тоді Білорусь також збиралася підписати угоди з Росією. Що конкретно збираються підписати [керівники держав], люди не знали. Як не знають і зараз.

24 березня 1996-го

Перший гучний протест проти інтеграції. На чолі акції – письменник Василь Биков. Від 20 до 40 тисяч учасників зібралися на площі Незалежності у Мінську і рушили проспектом, прорвавши кордони міліції.

(Відео мовою оригіналу)

Протестувальники збирають гроші на «квиток Лукашенку до Москви». Акція закінчується бійкою зі спецпідрозділом біля будівлі КДБ. Є поранені з обох сторін.

2 квітня 1996-го

Лукашенко і Єльцин підписують угоду про створення російсько-білоруського співтовариства. У Мінську з цього приводу збирається 30-тисячна хода.

(Відео мовою оригіналу)

26 квітня 1996-го

У Мінську проходить наймасовіша хода «Чорнобильський шлях» за всю історію.

Люди збираються біля Академії наук і рухаються ходою вздовж проспекту Франциска Скорини. Зараз це проспект Незалежності. На шляху з’являються машини міліції, демонстранти їх перекидають. (Цей момент зафіксований на фото з громадського веб-архіву «Витоки», яке ви бачите на обкладинці цієї статті нагорі). До лікарень після акції потрапляють сотні силовиків і учасників. Лідери опозиції зазнають кримінального переслідування.

(Відео мовою оригіналу)

2 квітня 1997 року

Лукашенко і Єльцин підписують у Москві союзний договір Білорусі з Росією. Десятки тисяч білорусів виходять протестувати до Оперного театру в Мінську.

Люди намагаються пройти до російського посольства, але шлях їм перекривають міліціонери. Після сутичок демонстрантів із силовиками акцію розганяють, сотні учасників затримують.

(Відео мовою оригіналу)

Ширяться чутки, що Росія і Білорусь стануть однією державою.

25 квітня 1999-го

У Гродні проходить «Хода патріотів» – так пізніше назвали невелику, але одну з найгучніших, акцію. Кілька десятків молодих хлопців виходять у центр міста зі смолоскипами. Біля універсаму на Радянській вулиці на них виходять «спецназівці». Хлопці відбиваються смолоскипами, за них заступаються випадкові перехожі.

Ходу розганяють сльозогінним газом. Є потерпілі з обох сторін, але обходиться без кримінального переслідування.

17 жовтня 1999-го

У Мінську збирають «Марш свободи» проти інтеграції з Росією. На площі Якуба Коласа – від 20 до 40 тисяч людей, колона рухається проспектом і вулицею Сурганова до площі Бангалор.

Але після мітингу колона знову розвертається до центру міста. Демонстранти йдуть вулицями Богдановича і Варвашені (зараз вулиця перейменована в проспект Машерова) в надії пройти до центрального проспекту; шляхи перекриті.

Біля мосту через річку Свіслоч на Першотравневій вулиці на мітингувальників чекає потрійний кордон з ОМОНу. Політик Микола Статкевич іде на переговори з міліцією, щоб демонстрантам дали відійти.

Але коли колона розвертається назад, ОМОН атакує. Найактивніші учасники акції кидають в бік ОМОНу шматки тротуарної плитки, яка чомусь складена біля місця, де протестувальники зустріли кордон.

Акцію розганяє спецпідрозділ. 200 людей звертається за медичною допомогою, а в міліції заводять 62 адміністративні справи і 7 кримінальних. Миколу Статкевича кидають за ґрати, він оголошує голодування. В результаті йому дають умовний термін.

Після цих акцій мова про об’єднання з Росією тимчасово припиняється

На 8 грудня 2019 року керівники Росії і Білорусі запланували підписання чергових документів про інтеграцію. Що в них написано – білорусам досі не вважали за потрібне повідомити.

Оригінал публікації на сайті Білоруської служби Радіо Свобода