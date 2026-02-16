Що відомо про українську біженку Катерину Товмаш, яку вбили вдома у США

Вранці вихідного дня чоловік увірвався до будинку, коли більшість родини ще спала. Дорогою до однієї з кімнат він зустрів шестирічного хлопчика і попросив розбудити сестру. Поки дитина будила її, чоловік вистрілив у хлопця, який спав поруч із дівчиною, а згодом – і в неї.

14 лютого офіс шерифа округу Мур повідомив про розслідування подвійного вбивства, яке сталося у місті Васс, штат Північна Кароліна. Загиблою є 21-річна українська біженка Катерина Товмаш. Її багатодітна родина переїхала до США після початку повномасштабної війни. Там дівчина працювала нянею, займалася фотографією та подорожувала.

У день інциденту поліція затримала підозрюваного у вбивстві – колишнього хлопця українки. Наразі він перебуває під вартою.

Проєкт Радіо Свобода «Ти як?» поспілкувався з другом Катерини та розповідає усе, що відомо про цю ситуацію.

«Завжди думала про інших»

Кирило Прищепчук – один із найкращих друзів Катерини Товмаш – розповідає, що вони виросли в одному місті – Білій Церкві. Їхні родини товаришували й відвідували одну церкву.

«Катя була трохи старшою за мене. Коли я народився, вона прийшла до пологового забирати мене разом із родиною. З цього й почалося наше знайомство. Ми ходили до однієї церкви, ночували один в одного, проводили багато часу разом – із нею та її молодшим братом, їздили до Києва. Вона завжди була головною – пильнувала за нами, підтримувала, захищала. Вона ніколи не думала про себе – перш за все думала про інших».

В Україні Катерина закінчила школу. Навесні 2022-го її багатодітна сім’я – батьки та шестеро дітей – виїхали до Німеччини, де прожили близько півтора року.

Катерина першою з родини переїхала до США, пів року жила на Алясці.

Згодом, за словами Кирила, за підтримки церкви, її сім’я та бабуся також змогли перебратися до штату Юта – одного з найбільш релігійних штатів США.

«Вона дуже любила дітей і дуже добре з ними ладнала. Як найстарша в родині, вона допомагала мамі доглядати молодших – зараз найменшому братові шість років. І це те, чим вона займалася в США – вона була нянею.

Ще любила фотографувати. Коли купила свій перший фотоапарат, з ним не розлучалася. І третє – вона дуже любила подорожувати Америкою».

Близько року тому, за словами Кирила, вона переїхала жити до свого хлопця в Огайо.

«Два тижні тому говорили, що він планує зробити пропозицію. Її це трохи налякало – вона не була готова до одруження й попросила взяти паузу. І коли вона про це сказала, почалися проблеми. Вже тоді він забрав всі її гроші, сильно злився. І вона, можна сказати, втекла від нього – поїхала до своєї мами в Північну Кароліну. Впродовж двох тижнів він багато їй писав, хотів, щоб вона повернулася».

«Кров, кров, кров»

Кирило розповідає, що у США, коли пара бере паузу у стосунках, може ходити на побачення з іншими людьми. Нещодавно Катерина познайомилася з хлопцем і ввечері 13 лютого була з ним у ресторані.

«Їй зателефонував колишній, він був трохи не в собі й сказав, що хоче себе вбити. Катя написала про це подрузі. Останнє повідомлення подрузі було про те, що вона посварилася з нинішнім хлопцем. Вона пообіцяла зателефонувати завтра й про все поговорити. Вони (Катерина з новим хлопцем – ред.) поїхали до будинку мами, щоб хлопець забрав свої речі. Важливо, що їхній дім розташований на території, де багато будинків поруч і є охорона. Вони приїхали, і хлопець залишився у неї».

Подруга Марія написала в Instagram, що 25 січня, у день 21-річчя Катерини, вони відновили спілкування після півторарічної перерви. Марія підтвердила, що ввечері 13 лютого переписувалася з подругою, і та обіцяла зателефонувати вранці. Однак наступного дня замість дзвінка отримала звістку про її смерть.

Кирило каже, що колишньому хлопцеві потрібно було їхати сім годин, щоб дістатися до будинку Катерини. За його словами, чоловік намагався заїхати на територію, але охорона його не впустила.

«Він від’їхав, припаркував машину, переліз через паркан і пішов до будинку. Спочатку зайшов до кімнати батьків, але їх там не було. Декілька днів тому Катя запропонувала мамі поїхати на відпочинок. З того, що ми зараз знаємо (з допиту підозрюваного – ред.), він хотів вбити всю сім’ю.

Коли він йшов до її кімнати, вийшов молодший брат – йому шість років. Він запитав, де сестра, і хлопчик завів його в кімнату. Чоловік сказав розбудити її. І поки брат будив, він вистрелив у хлопця. У цей момент Катерина прокинулася, і він вистрілив у неї».

Брат Катерини Михайло Товмаш в Instagram повідомив, що колишній хлопець увірвався до помешкання близько сьомої ранку – він змусив одного з братів розбудити дівчину, після чого застрелив її в ліжку, а також вистрілив у хлопця, який спав поруч.

За словами Кирила, постріл почула бабуся. До неї одразу прибіг молодший онук, який кричав: «Кров, кров, кров».

«Бабуся і діти прибігли до кімнати й побачили Катю. Одна із сестер намагалася зробити штучне дихання, але вона вже була мертва. Вони обоє були в крові. Після цього викликали поліцію й зателефонували батькам».

Офіс шерифа округу Мур повідомив, що розслідує подвійне вбивство, яке сталося в громаді Вудлейк у Вассі, штат Північна Кароліна. Поліція отримала повідомлення про інцидент близько 7:45 ранку 14 лютого. Загиблих ідентифікували як 21-річну Катерину Товмаш та 28-річного Меттью Вейда.

Підозрюваним у вбивстві, за даними поліції, є 25-річний Калеб Гайден Фосно зі штату Огайо. Того ж дня правоохоронці затримали чоловіка, і наразі він перебуває під вартою.

Позиція самого підозрюваного на цей момент не була оприлюднена.

На платформі GoFundMe друзі оголосили збір коштів для родини Катерини. Станом на 16 лютого зібрано майже дев’ять тисяч доларів.