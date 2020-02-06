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06 лютого 2020, Київ 18:31
Донбас.Реалії

«Чтобы детей прокормить»: почему возле фронта голодают шахтерские жены

В Луганской области жены шахтеров объявили голодовку

(Друкуємо мовою оригіналу)

Украину, от Запада и до Востока, охватывают протесты шахтеров. Люди выходят на мирные протесты из-за нарушенных трудовых прав. Так, в Луганской области, неподалеку от линии фронта, объявили голодовку жены шахтеров. Говорят, что голодают для того, чтобы прокормить своих детей.

От шахты «Горская» (это Луганская область, входит в состав ГП «Первомайскуголь») до зоны боевых действий – около пяти километров. Люди здесь слышат и видят, когда стреляют, и когда взрывается.

Сейчас на шахтах «Горская» и «Карбонит» открыли свой фронт. Шахтеры и их жены отстаивают нарушенные трудовые права.

Мужчины решили не спускаться в шахты. А десять женщин в административном здании шахты «Горская» объявили голодовку. 6 февраля пошли третьи сутки, как они отказались от еды, требуя выплатить мужьям задолженности.

Голодающие говорят, что их навещают горные спасатели, дежурит медсестра.

Жены шахтеров объявили голодовку
Жены шахтеров объявили голодовку

Прифронтовые злыдни

Одна из голодающих – Людмила Зуйкова. У нее в семье муж и двое детей: дочери 14 лет, сыну – 7. Сама Людмила – безработная. А муж работает забойщиком на шахте «Карбонит».

Женщина говорит, что зарплаты не было пока что за январь 2020 года, а еще не платили за ноябрь и декабрь 2019 года, есть незакрытые выплаты за октябрь и июнь. Всего накопилось около 50 тысяч гривен долга.

Последний раз мужу Людмилы давали деньги в середине ноября. Их хватило на раздачу долгов, на зимнюю одежду и обувь, и немного осталось на новогодние праздники.

Свет отключать приезжают: я выхожу и реально обнимаю столб, потому что мне отрезают свет, а я не могу платить
Людмила Зуйкова


«Праздники прошли – деньги закончились. Полезли в долги. В магазинах в долг не дают. Идем, берем у мамы (если есть) какую-то сотню-две… Свет отключать приезжают: я выхожу и реально обнимаю столб, потому что мне отрезают свет, а я не могу платить», – поведала о своих горестях Людмила. Теперь она отказывается от еды, чтобы чиновники в Киеве обратили внимание на проблемы шахтеров прифронтовых шахт:

– Сейчас я ходила, измеряла давление – оно в норме. Но головокружение и упадок сил у меня присутствуют.

– И долго вы намерены голодать?

– Намерены до победного. Пока нам не заплатят за 19-й год и хотя бы январь нам не отдадут. Потому что мы знаем: если сейчас что-то не выбьем – не увидим мы ничего больше.

Дети каждый день есть хотят, не раз в три месяца, занимаем. Долг больше, чем зарплата. Сейчас получим: раздадим долги, и опять будем сидеть без денег
Татьяна Скориченко


У Татьяны Скориченко в семье две девочки: 9-ти и 12-ти лет. И муж шахтер, работает на шахте «Карбонит». Он отказался идти под землю «за бесплатно». А Татьяна – голодает за долг в 25 тысяч гривен: «Мы просто из долгов не вылазим. Я золото закладываю периодически. Потому что, если дети начинают болеть, выкручиваемся тем, что последнее осталось, что родители подарили. Дети каждый день есть хотят, не раз в три месяца, занимаем. Долг больше, чем зарплата. Сейчас получим: раздадим долги, и опять будем сидеть без денег».

Татьяна рассказала нам, что измождена и морально, и физически: у нее низкое давление, сильные головные боли. Мать объявила голодовку, чтобы прокормить детей.

Вместе с шахтерскими женами голодает и Виктор Выдыш, председатель первичной профсоюзной организации НПГУ шахты «Горская».

Виктор сообщил нам, что участники мирной акции протеста выдвинули такие требования: «Погашение задолженности по заработной плате в полном объеме. Второе – чтобы не принимали рабский трудовой кодекс. Третье – чтобы не закрывали наши шахты. И четвертое – чтобы правительство из бюджета выделило средства и вложило их в развитие наших шахт».

А львовские шахтеры записали видео в поддержку горняков Донбасса:

С шахтами везде беда

По информации Михаила Волынца, руководителя Независимого профсоюза горняков Украины, государство задолжало шахтерам 33-х шахт по всей стране 1 миллиард 460 миллионов гривен.

Неделю назад протестовали шахтеры во Львовской области: объявляли голодовку и перекрывали трассу. Теперь протестуют на Донбассе. Волынец говорит: сначала на глубине 1 тысяча метров бастовали шахтеры «Капитальной» в Донецкой области, протестуют шахтеры в Угледаре (это неподалеку от линии разграничения), а теперь настала очередь луганчан.

Стихийная забастовка на шахте в Угледаре
Стихийная забастовка на шахте в Угледаре
Страна вынужденно теряет свою энергетическую независимость: шахты стоят, склады забиты российским углем из страны-агрессора. Поэтому вся борьба и все проблему только впереди
Михаил Волынец


Михаил Волынец обвиняет чиновников из министерства энергетики в непрофессионализме: «Страна вынужденно теряет свою энергетическую независимость: шахты стоят, склады забиты российским углем из страны-агрессора. Поэтому вся борьба и все проблему только впереди… А себе министры назначают зарплату от 100 тысяч, 300 тысяч. Людей это очень страшно раздражает. Такое складывается впечатление, что Господь отнял ум у нашей власти».

Что делать

По мнению Михаила Волынца, отрасль нуждается в реструктуризации, ведь действительно есть шахты, которые надо закрывать. И при этом – создавать новые рабочие места для шахтеров. «Собрать всех: представителей органов местного самоуправления, глав обладминистраций, профсоюзников, отраслевую-межотраслевую науку, Минэкономики, Минфин, кого-то из вице-премьеров. И разработать программу вывода из кризиса угольной промышленности», – говорит Волынец.

Михаил Волынец, руководитель НПГУ
Михаил Волынец, руководитель НПГУ

Александр Алексеенко, партнер юридической фирмы «Marchenko Partners», занимается вопросами государственной помощи, в том числе – и угольным шахтам.

Алексеенко говорит, что большинство государственных угольных шахт – убыточны. Каждый год государство дает средства (иногда – с задержками), их осваивают, но шахты все равно несут убытки.

По мнению Алексеенко, сегодня шансов сделать такие шахты прибыльными совсем немного. Вот что сообщил нам Алексеенко: «Государство украинское движется в Европу уже не первый год. И взяло на себя определенные обязательства в сфере так называемой государственной помощи. Выделение средств на угольные шахты без вопросов разрешается, только если это средства, направленные на закрытие убыточных шахт».

Александр Алексеенко, партнер юридической фирмы «Marchenko Partners»
Александр Алексеенко, партнер юридической фирмы «Marchenko Partners»
Должен быть разработан бизнес-план, сколько государство вкладывает в этом году, в следующем. Показать, что может быть позитивная динамика
Александр Алексеенко


Александр Алексеенко рассказал о том, как можно стабилизировать отрасль: «Должен быть разработан бизнес-план, сколько государство вкладывает в этом году, в следующем. Показать, что может быть позитивная динамика. То есть, деньги не уходят в песок». А если все-таки шахту будут закрывать, необходимо, по мнению Алексеенко, поддерживать безработных: «Могут быть разработаны специальные программы по переквалификации этих людей, по социальной поддержке. На это законом абсолютно разрешено выделять вполне существенные серьезные средства. И тогда негативный эффект в социальной сфере может быть смягчен».

Системно и масштабно над этими задачами, говорит Александр Алексеенко, в стране пока не работают. Но инициатива может исходить и от самих директоров шахт: они могут писать реалистичные бизнес-планы по выводу шахт на прибыльную работу.

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