(Друкуємо мовою оригіналу)

Украину, от Запада и до Востока, охватывают протесты шахтеров. Люди выходят на мирные протесты из-за нарушенных трудовых прав. Так, в Луганской области, неподалеку от линии фронта, объявили голодовку жены шахтеров. Говорят, что голодают для того, чтобы прокормить своих детей.

От шахты «Горская» (это Луганская область, входит в состав ГП «Первомайскуголь») до зоны боевых действий – около пяти километров. Люди здесь слышат и видят, когда стреляют, и когда взрывается.

Сейчас на шахтах «Горская» и «Карбонит» открыли свой фронт. Шахтеры и их жены отстаивают нарушенные трудовые права.

Мужчины решили не спускаться в шахты. А десять женщин в административном здании шахты «Горская» объявили голодовку. 6 февраля пошли третьи сутки, как они отказались от еды, требуя выплатить мужьям задолженности.

Голодающие говорят, что их навещают горные спасатели, дежурит медсестра.

Прифронтовые злыдни

Одна из голодающих – Людмила Зуйкова. У нее в семье муж и двое детей: дочери 14 лет, сыну – 7. Сама Людмила – безработная. А муж работает забойщиком на шахте «Карбонит».

Женщина говорит, что зарплаты не было пока что за январь 2020 года, а еще не платили за ноябрь и декабрь 2019 года, есть незакрытые выплаты за октябрь и июнь. Всего накопилось около 50 тысяч гривен долга.

Последний раз мужу Людмилы давали деньги в середине ноября. Их хватило на раздачу долгов, на зимнюю одежду и обувь, и немного осталось на новогодние праздники.

Свет отключать приезжают: я выхожу и реально обнимаю столб, потому что мне отрезают свет, а я не могу платить



«Праздники прошли – деньги закончились. Полезли в долги. В магазинах в долг не дают. Идем, берем у мамы (если есть) какую-то сотню-две… Свет отключать приезжают: я выхожу и реально обнимаю столб, потому что мне отрезают свет, а я не могу платить», – поведала о своих горестях Людмила. Теперь она отказывается от еды, чтобы чиновники в Киеве обратили внимание на проблемы шахтеров прифронтовых шахт:

– Сейчас я ходила, измеряла давление – оно в норме. Но головокружение и упадок сил у меня присутствуют.

– И долго вы намерены голодать?

– Намерены до победного. Пока нам не заплатят за 19-й год и хотя бы январь нам не отдадут. Потому что мы знаем: если сейчас что-то не выбьем – не увидим мы ничего больше.

Дети каждый день есть хотят, не раз в три месяца, занимаем. Долг больше, чем зарплата. Сейчас получим: раздадим долги, и опять будем сидеть без денег



У Татьяны Скориченко в семье две девочки: 9-ти и 12-ти лет. И муж шахтер, работает на шахте «Карбонит». Он отказался идти под землю «за бесплатно». А Татьяна – голодает за долг в 25 тысяч гривен: «Мы просто из долгов не вылазим. Я золото закладываю периодически. Потому что, если дети начинают болеть, выкручиваемся тем, что последнее осталось, что родители подарили. Дети каждый день есть хотят, не раз в три месяца, занимаем. Долг больше, чем зарплата. Сейчас получим: раздадим долги, и опять будем сидеть без денег».

Татьяна рассказала нам, что измождена и морально, и физически: у нее низкое давление, сильные головные боли. Мать объявила голодовку, чтобы прокормить детей.

Вместе с шахтерскими женами голодает и Виктор Выдыш, председатель первичной профсоюзной организации НПГУ шахты «Горская».

Виктор сообщил нам, что участники мирной акции протеста выдвинули такие требования: «Погашение задолженности по заработной плате в полном объеме. Второе – чтобы не принимали рабский трудовой кодекс. Третье – чтобы не закрывали наши шахты. И четвертое – чтобы правительство из бюджета выделило средства и вложило их в развитие наших шахт».

А львовские шахтеры записали видео в поддержку горняков Донбасса:

С шахтами везде беда

По информации Михаила Волынца, руководителя Независимого профсоюза горняков Украины, государство задолжало шахтерам 33-х шахт по всей стране 1 миллиард 460 миллионов гривен.

Неделю назад протестовали шахтеры во Львовской области: объявляли голодовку и перекрывали трассу. Теперь протестуют на Донбассе. Волынец говорит: сначала на глубине 1 тысяча метров бастовали шахтеры «Капитальной» в Донецкой области, протестуют шахтеры в Угледаре (это неподалеку от линии разграничения), а теперь настала очередь луганчан.

Страна вынужденно теряет свою энергетическую независимость: шахты стоят, склады забиты российским углем из страны-агрессора. Поэтому вся борьба и все проблему только впереди



Михаил Волынец обвиняет чиновников из министерства энергетики в непрофессионализме: «Страна вынужденно теряет свою энергетическую независимость: шахты стоят, склады забиты российским углем из страны-агрессора. Поэтому вся борьба и все проблему только впереди… А себе министры назначают зарплату от 100 тысяч, 300 тысяч. Людей это очень страшно раздражает. Такое складывается впечатление, что Господь отнял ум у нашей власти».

Что делать

По мнению Михаила Волынца, отрасль нуждается в реструктуризации, ведь действительно есть шахты, которые надо закрывать. И при этом – создавать новые рабочие места для шахтеров. «Собрать всех: представителей органов местного самоуправления, глав обладминистраций, профсоюзников, отраслевую-межотраслевую науку, Минэкономики, Минфин, кого-то из вице-премьеров. И разработать программу вывода из кризиса угольной промышленности», – говорит Волынец.

Александр Алексеенко, партнер юридической фирмы «Marchenko Partners», занимается вопросами государственной помощи, в том числе – и угольным шахтам.

Алексеенко говорит, что большинство государственных угольных шахт – убыточны. Каждый год государство дает средства (иногда – с задержками), их осваивают, но шахты все равно несут убытки.

По мнению Алексеенко, сегодня шансов сделать такие шахты прибыльными совсем немного. Вот что сообщил нам Алексеенко: «Государство украинское движется в Европу уже не первый год. И взяло на себя определенные обязательства в сфере так называемой государственной помощи. Выделение средств на угольные шахты без вопросов разрешается, только если это средства, направленные на закрытие убыточных шахт».

Должен быть разработан бизнес-план, сколько государство вкладывает в этом году, в следующем. Показать, что может быть позитивная динамика



Александр Алексеенко рассказал о том, как можно стабилизировать отрасль: «Должен быть разработан бизнес-план, сколько государство вкладывает в этом году, в следующем. Показать, что может быть позитивная динамика. То есть, деньги не уходят в песок». А если все-таки шахту будут закрывать, необходимо, по мнению Алексеенко, поддерживать безработных: «Могут быть разработаны специальные программы по переквалификации этих людей, по социальной поддержке. На это законом абсолютно разрешено выделять вполне существенные серьезные средства. И тогда негативный эффект в социальной сфере может быть смягчен».

Системно и масштабно над этими задачами, говорит Александр Алексеенко, в стране пока не работают. Но инициатива может исходить и от самих директоров шахт: они могут писать реалистичные бизнес-планы по выводу шахт на прибыльную работу.

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