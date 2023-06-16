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Україна

Битва за мир: ЗСУ йдуть на Бахмут, Африка пропонує план

Сили оборони України поволі відсувають лінію фронту
  • З Африки приїхали з мирним планом, а Росія обстріляла Київ «кінжалами» і «калібрами»

Росія обстріляла крилатими ракетами Київ та область. Якраз тоді, коли з візитом перебувала делегація лідерів шести країн Африки. Що хотів цим «сказати» Кремль? І наскільки реальним є мирний план африканських керівників, які пропонують відведення російських військ, вивезення ядерної зброї Росії з Білорусі в обмін на призупинку дії ордеру на арешт Путіна Гаагою? Обговоримо з експертом, який щойно повернувся з Африки.

ЗСУ йдуть на Бахмут. Ситуація на фронті

Контрнаступ ЗСУ триває одразу на кількох напрямках, хоча російські сили і намагаються атакувати на Сході. Яка поточна ситуація на фронті? І чи справді, як пише західна преса, Україна має рацію, небагато повідомляючи про наступ?

Про це і не тільки дивіться у програмі Свобода Live:

  • НАТО...що може НАТО?

Джо Байден і союзники по НАТО схиляються до того, що Україні для членства в альянсі вже не потрібен «багатостраждальний» ПДЧ План дій щодо членства. Чи наблизить це Україну до членства в НАТО?

  • Руйнування греблі Каховського водосховища і Крим

І яким буде вплив на Крим руйнація Каховської дамби і водосховища? Чи Крим вже без води? Які настрої населення на окупованому Росією півострові? Ексклюзив з Рефатом Чубаровим, головою Меджлісу кримськотатарського народу.

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