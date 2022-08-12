«Вы ввели в заблуждение аудиторию и подорвали доверие к воюющему народу» – почему от CBS требуют служебного расследования

Украинский министр иностранных дел требует от американского телеканала провести служебное расследование и установить виновного в распространении «фейков». Журналисты CBS уже внесли изменения в текст и посыл материала – оттуда убрали обвинение в том, что только 30% западной помощи доходит до украинской армии. Радио Донбасс.Реалии объясняет, что это за сюжет и почему он и вправду звучит неубедительно.

Украинское правительство требует от американского телеканала служебного расследования по следам документального фильма о поставках западных вооружений – Arming Ukraine. Вскоре после публикации телеканал CBS удалил из текста упоминание, что меньше трети западной военной помощи доходит до фронта. Также журналисты телеканала отдельно подчеркнули: в августе ситуация существенно изменилась по сравнению с апрелем – именно тогда проводили расследование.

«С тех пор по словам Йонаса Охмана [одного из собеседников журналистов, волонтера из Литвы] качество поставок значительно улучшилось. В американской армии также подтвердили, что атташе по вопросам обороны бригадный генерал Гаррик М. Хармон прибыл в Киев в августе 2022 года для контроля и мониторинга вооружений», – говорится в твиттере телеканала. С измененной текстовой версией фильма (на английском) можно ознакомиться по ссылке.

Ранее бригадный генерал Хармон руководил Army Security Assistance Command (USASAC), которая координирует и реализует политику военного сотрудничества с партнёрами. С 2018 по 2021 годы Хармон был военным атташе посольства США в России.

Стоит отметить, что заявление по поводу эффективности западной помощи Украине сделал и сам Йонас Охман. По данным парламентской ассамблеи НАТО, его организация «Blue/Yellow» за пять лет войны (начиная с 2014 года) собрала и передала Украине помощь в объемах около 600 тысяч евро. Охман имеет около десятка наград, подчеркивают в ПА НАТО, в том числе медаль «За оборону Авдеевки» – этот памятный знак с июня 2017 года выдает Авдеевская военно-гражданская администрация.

В своем заявлении по поводу фильма волонтер пишет, что описание ситуации несколько вырвано из контекста, а работу его волонтерской организации оценивают люди, которые не имеют к ней отношения.

«Материал для репортажа был снят в самом начале мая, примерно через 2 месяца после начала войны. Заявления в фильме о ситуации с западной помощью должны рассматриваться именно в этом временном отрезке. Например, когда в комментарии говорится, что «30% достигают линии фронта», это относится к общей оценке «Blue/Yellow» эффективности усилий Запада по оказанию помощи в то время. Ни в коем случае не предполагается, что поддержка «продана на черном рынке» или «украдена», – пишет Охман. Его организация продолжает поставлять помощь украинским военным на передовую.

Действий CBS, по словам министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, недостаточно. Он потребовал от СМИ провести служебное расследование, чтобы выяснить – кто распространял дезинформацию о поставках западных вооружений. Дальнобойная артиллерия натовских калибров, современные установки залпового огня, противотанковые ракетные комплексы – все это крайне важные козыри украинской армии в борьбе за свободу и независимость страны. Кроме того, из-за границы украинская армия получает и вооружение советского типа – ЗРК С-300 из Словакии, Су-25 из Северной Македонии, танки Т-72 из Польши и так далее.

Смешали западное оружие и амуницию, но это принципиально разная помощь

Сложно оценить общие объемы военной помощи Украине со стороны как НАТО, так и отдельных стран-партнеров. Оружие и околовоенные технологии либо передают безвозмездно как в рамках отдельных программ от разных страны, так и коллективно, либо продают украинскому министерству обороны, фонду «Повернись живим» или отдельным волонтерам. CBS со ссылкой на Кильский институт мировой экономики сообщает, что с 24 февраля США выделили Украине военную помощь на сумму более 23 миллиардов долларов, Великобритания – на 3,7 миллиарда, Германия – на 1,4, а Польша – на 1,8 миллиарда.

Охман, по всей видимости, как и некоторые другие волонтеры, говорит о проблемах с поставками тех товаров военного и двойного назначения, которые украинским бойцам везут волонтеры. Это могут быть бронежилеты и шлемы, дроны и амуниция, ночники и тепловизоры. Его слова в сюжете не касаются напрямую помощи правительства Соединенных Штатов или других стран, тратящих средства налогоплательщиков. Более, того в качестве эксперта по вооружению CBS привлекла представительницу Amnesty International Донателлу Роверу, которая в Украине занимается мониторингом нарушений прав человека.

Примеры Роверы выглядят нерелевантными – она говорит про военную помощь США Ираку, которую в 2014 году частично захватили боевики ИГИЛ, и Афганистану. В 2021 талибы захватили власть в центральноазиатской стране и получили доступ к военной технике, которую американцы поставляли туда с 2001 года. Никакие механизмы надзора, которые Ровера предлагает создать, не спасли бы военную помощь – в обоих случаях ее захватили военным путем. Точно также, как российская армия и ее прокси время от времени захватывают западную военную помощь в Украине, например контрбатарейные радары, противотанковые комплексы и бронеавтомобили.

Куда же идет помощь?

По словам главы фонда «Повернись Живим» Тараса Чмута, ему неизвестен ни один случай, когда помощь отправлялась не туда, куда ее отправляют. Оценку в 30% объема всей помощи, которая доходит до военных, он называет «странной».

«Плюс-минус вся помощь поступает туда, где она должна быть. Нужно понимать, что не вся помощь предназначена непосредственно для подразделений на линии фронта. Что-то остается в учебных центрах, что-то – в пунктах постоянной дислокации или тыловых военных частях. Например, для ремонта и обновления техники, или обеспечение небоевых частей, например радиотехнические устройства», – говорит Чмут. Помощь, которую передают западные страны, могут использовать для обучения. Или поставлять в те военные части, которые удерживают направления не основного, на данный момент, удара, например на границе с Беларусью.

Чмут признает, что помощь может доходить до военных долго в силу украинской бюрократии и распределяться не всегда рационально и эффективно. «Это проблемы освоения техники, ее объемов и времени, которое для этого нужно. Такие проблемы действительно есть», – говорит Чмут. В недавнем интервью «Левому Берегу» он рассказывал, что некоторые товары двойного назначения, в частности тепловизоры, могут поступать в Украину месяц-полтора – из-за задержек на границе или медленного оформления разрешительной документации.

По словам главного редактора аналитического издания «Defense Express» Олега Каткова, если CBS делало сюжет об апрельских проволочках, то речь идет о мартовских поставках оружия – критически важных для срыва сценария российского «блицкрига» по захвату Украины. А значит 30% – совершенно невообразимый показатель.

«В марте мы еще не получали тяжелое вооружение, даже первая партия гаубиц М777 из США была анонсирована только в апреле. А значит речь идет про комплексы Javelin, противотанковые гранатометы AT4 и подобные им, а также ПЗРК типа «Stinger». Если бы этой помощи не было, и если бы она бы не поступала сразу на фронт, то мы бы с вами сейчас не общались. Потому что именно благодаря этому оружию было уничтожено большое количество «рашистской» техники, были нанесены крайне мощные и болезненные удары по военным колоннам, которые тянули через полстраны», – говорит Катков.

Он напомнил, что и Пентагон и украинское министерство обороны заявляли, что все тяжелое вооружение оборудовано GPS-трекерами, а значит и партнеры, и украинская армия могут его отследить. И эта, и предыдущие публикации на подобные темы вполне могут быть информационной операцией Кремля, считает Катков, с целью подорвать доверие к Украине и сорвать дальнейшую военную поддержку.

ОСТАННІЙ ВИПУСК РАДІО ДОНБАС.РЕАЛІЇ:

Ми працюємо по обидва боки лінії розмежування. Якщо ви живете в ОРДЛО і хочете поділитися своєю історією – пишіть нам на пошту Donbas_Radio@rferl.org, у фейсбук чи телефонуйте на автовідповідач 0800300403 (безкоштовно). Ваше ім'я не буде розкрите. Матеріал опубліковано мовою оригіналу