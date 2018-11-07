Торги за політв'язнів: чому Ердоган просить Путіна звільнити ув'язнених кримчан?

Реджеп Тайїп Ердоган повідомив, що Туреччина передала російській стороні список на звільнення українських політв'язнів і очікує вирішення цього питання. Раніше президент Туреччини попросив лідера кримських татар Мустафу Джемілєва надати йому перелік українських в'язнів Кремля і обіцяв «поговорити з Путіним».

Під час зустрічі з українським президентом Петром Порошенком у Стамбулі на початку листопада Реджеп Ердоган підкреслив, що Туреччина захищатиме права і інтереси кримських татар, як і тих, хто проживає на півострові, так і тих, хто був змушений полишити регіон після незаконної анексії. Також Порошенко повідомив, що турецький президент пообіцяв Україні допомогу в стримуванні російської агресії в Азовському морі.

Лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв розповів про взаємодію з Ердоганом на тему українських політв'язнів.

– У списку йдеться тільки про наших політв'язнів, заарештованих окупаційною владою в Криму. Там, по-моєму, приблизно 70 осіб. Усі імена там, незалежно від національності. Меджліс веде облік всіх заарештованих окупантами, нам ще сприяє організація «Крим.SOS» – вона теж робить свій моніторинг. Ердоган, відповідаючи на наші запитання на нараді зі стратегічного співробітництва, сказав, що передав список Росії. Потім уже, на окремій зустрічі з ним я уточнив: як він передав – по лінії МЗС? Він сказав, що є найближча до Путіна людина, яка обов'язково приносить протягом 24 годин усе, що ми передаємо. Ердоган сказав, що на той момент відповіді від цієї людини не було.

Заступник директора Центру близькосхідних досліджень Сергій Данилов вважає, що відносини між Україною і Туреччиною перейшли на новий рівень.

У Ердогана досить розвинені контакти і зв'язки з Путіним. Є про що поторгуватися

– Безумовно, кроки, які були зроблені, починаючи з визволення в'язнів Кремля Ільмі Умерова, Ахтема Чийгоза та подальші дії, підготовка угоди про вільну торгівлю; робота з кооперації військово-промислових комплексів, по лінії сектора безпеки – це все ознаки нового рівня відносин. Мені складно прогнозувати, чи вдасться звільнити українських політв'язнів, але Ердогану необхідно посилювати свої позиції на пострадянському просторі, і ці кроки явно свідчать про його бажання бути гравцем не тільки в своєму найближчому оточенні на Близькому Сході, а й на пострадянському просторі. У нього досить розвинені і різноманітні контакти і зв'язки з Путіним – у них багато спільних тем, починаючи від дій військових у Сирії, закінчуючи масштабними проектами. Є багато про що поторгуватися.

Виконавчий продюсер Кримської філії суспільного мовлення «UA:Крим» Осман Пашаєв підкреслює прагматизм допомоги турецької сторони в питанні українських політв'язнів.

Якісь переговори почнуться, але що може запропонувати Туреччина Росії, а Україна – Туреччині?

– Обмін Ільмі Умерова та Ахтема Чийгоза був прагматичним: через кілька днів Туреччиною були видані російські ГРУшники, які вбили чеченських опозиціонерів на території Туреччини і засуджені місцевим судом. Коли відбуваються речі такого роду, тобто видача тих чи інших людей, вони йдуть саме по цій лінії – не економічній, тут усе розділено. У нинішній ситуації, якщо Ердоган публічно оголосив, що передав список Путіну, то в цьому можна не сумніватися. Якісь переговори почнуться, але що може запропонувати Туреччина Росії, а Україна – Туреччині? Я б дуже обережно сказав, що те, коли без рішень судів деякі люди, яких пов'язували з опозиціонером Фетхуллахом Ґюленом, були вивезені з України до Туреччини – це, можливо, частина українського пропозиції.

Осман Пашаєв зазначає, що в турецькій пресі будь-якої спрямованості майже немає статей про кримських татар і українських політв'язнів.

Координатор «Крим.SOS» Таміла Ташева констатує, що кількість українських політв'язнів у Росії і в Криму встановити складно через різницю в критеріях правозахисних організацій.

Звільнення хоча б кількох людей із цього списку буде хорошим результатом

– Зараз можна говорити про список мінімум з 70 чоловік – це ті, хто перебуває на території Криму і на території Російської Федерації, кого вже перевели в колонії для відбування покарань. Олега Сенцова, Олександра Кольченка ми приписуємо до кримських політв'язнів. Також сюди входить «севастопольська четвірка», яку звинуватили в зв'язках із партією «Хізб ут-Тахрір». У нас списки в принципі збігаються зі списками Міністерства закордонних справ. Коли Мустафа Джемілєв ще кілька місяців тому говорив із президентом Ердоганом, то він згадував, що в першу чергу ми очікуємо звільнення Олега Сенцова, який на той момент ще тримав голодування. Росія дотримується прагматичної позиції, тому я не думаю, що хоча б половину з них відпустять. Звільнення хоча б кількох людей із цього списку буде хорошим результатом.

(Текст підготував Владислав Ленца)