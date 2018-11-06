Геращенко: Росія «повністю заблокувала» звільнення заручників

Представниця України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи Ірина Геращенко заявляє, що Росія заблокувала питання про звільнення заручників. Про це Геращенко написала 6 листопада у Facebook за підсумками засідання ТКГ у Мінську.

«На жаль, деструктивна позиція Москви, яка відверто заявила і про проведення «виборів» в ОРДЛО, і намагається на повну втручатися в виборчу кампанію в Україні, ставлячи на лояльних кандидатів і кандидаток, аби тільки не Порошенко, повністю заблокувала питання звільнення заручників. За Сенцова бореться весь світ – і всьому світу Москва демонструє презирство і недоговороздатність», – заявляє Геращенко.

Вона закликала міжнародну спільноту дати відповідь на таку позицію Росії «не занепокоєнням, а посиленням санкцій».

Геращенко нагадала, що українська сторона ще раз звернулася з вимогою до представників Росії «негайно надати офіційну відповідь» на пропозицію передати їм 23 утримуваних в Україні росіян в обмін утримуваних Кремлем українців.

«Також ми готові помилувати кілька десятків сепаратистів в обмін на 20 українців-цивільних і військових – які незаконно й роками утримуються на окупованому Донбасі», – додала представниця України.

Вона додала, що українська сторона ще раз звернулася до координатора ОБСЄ Тоні Фріша щодо долі підлітків із Ясинуватої, «яких бойовики обіцяли відпустити до батьків ще два роки тому, натомість і досі тримають в донецькому СІЗО».

Нещодавно президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявив, що Туреччина отримала від української влади перелік політв’язнів, яких утримують в Росії та анексованому Криму, і передала його російській стороні.

Ердоган нагадав, що раніше за посередництва Анкари випустили на волю кримських політв’язнів Ільмі Умерова і Ахтема Чийгоза.

За даними правозахисників, понад 60 громадян України позбавлені волі за політичними мотивами на території Росії й окупованого нею Криму. Міністерство закордонних справ України направило вже близько 300 нот до Росії з вимогою звільнити утримуваних там українців.

Станом на кінець січня в СБУ повідомляли, що в заручниках на непідконтрольних уряду територіях Донбасу перебувають 108 людей, десятки – в Росії, 402 людини вважалися зниклими безвісти. Востаннє обмін відбувався в грудні минулого року.