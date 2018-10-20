Омбудсмен просить сприяння генсекретаря Ради Європи у поверненні українців з окупованих територій

Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова звернулася до генерального секретаря Ради Європи Турбйорна Яґланда із проханням посприяти у поверненні утримуваних в неволі на окупованих територіях українських громадян.

«Офіс має понад 900 звернень з проханнями відбувати покарання на території України. Ці звернення отримує як наш центральний офіс у Києві, так і мій представник в Луганській і Донецькій областях. За 4 роки нам вдалося повернути лише 300 людей з Донецької області, з Луганської – жодного. Та ми намагаємося забрати всіх, тож попросила Турбйорна Яґланда сприяти цьому процесу», – написала Денісова на сторінці у Facebook.

Денісова заявила, що поскаржилась генсекретареві Ради Європи на відсутність прогресу з Росією у питанні звільнення політв’язнів.

«Турбйорн Яґланд уже звертався до президента Росії щодо звільнення Олега Сенцова хоча б з гуманітарних підстав. Я вдячна за це, та поки український режисер продовжує страждати у колонії в Лабитнангі», – додала Денісова.

Вона зазначила, що Яґланд покладає на Росію відповідальність за всі порушення прав людини на окупованих територіях.

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Раніше представниця України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі Ірина Геращенко також заявляла, що на переговорах щодо звільнення заручників на Донбасі прогресу немає – Геращенко.

Востаннє обмін полоненими на Донбасі між Україною і підтримуваними Росією бойовиками відбувся в грудні 2017 року, а в листопаді окремо обміняли двох лідерів кримських татар у рамках особистої домовленості між керівниками Росії і Туреччини.