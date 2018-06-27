Чотири роки економічній частині Угоди про асоціацію: боротьба триває

Рівно чотири року тому президент України Петро Порошенко поставив підпис під економічною частиною Угоди про асоціацію з Євросоюзом. Цій події передував не лише Євромайдан, а й тривалі роки переговорів. Із 2007-го до 2012 року сторони домовлялись про зміст положень угоди щодо політики, юстиції та економічних питань. В результаті – економічна частина документу значно більша за політичну.

Згідно зі звітом Кабінету міністрів України, в 2017 році вдалося на сто відсотків виконати угоду в сферах фінансового сектору та освіти. Перехідний період для створення зони вільної торгівлі, відповідно до угоди, може складати не більше від десяти років з дати набрання чинності – тобто з 1 вересня 2017 року.

Скасування мит

Кожна сторона угоди взяла на себе зобов’язання скасувати або знизити мито на кожну групу товарів, яку імпортує (продукти харчування, промислові товари, запчастини, одяг, взуття тощо). У більшості випадків до кінця перехідного періоду (який складає від нуля до семи років) ввізне мито має бути скасоване повністю, в інших – введено тарифні квоти.

У липні 2017-го заступник міністра економічного розвитку і торгівлі Наталія Микольська повідомила, що Євросоюз знизив до нуля ввізні мита на виготовлені в Україні взуття та монітори.

Бухгалтерський облік

Угода передбачає перехід на європейські стандарти бухгалтерського обліку та аудиту підприємств. Мета – захист інтересів акціонерів та інших зацікавлених сторін.

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В жовтні 2017 року Верховна Рада ухвалила закон «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», в грудні того ж року – «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність». На адаптацію законодавства Україна має три роки з моменту набуття чинності угодою.

Підприємства, які перейдуть на міжнародні стандарти фінансової звітності, матимуть подавати її в електронному вигляді, а також муситимуть надавати копії на запит фізичних та юридичних осіб.

Охорона здоров’я

Розділ про громадське здоров’я в угоді робить акцент на протидії поширенню ВІЛ/СНІД та туберкульозу, а також донорства крові в Україні. Якщо нормою є наявність 33 донацій крові на тисячу жителів протягом року, в Україні ця цифра становить лише 13.

Українська влада виконала 4% роботи з імплементації угоди в галузі охорони здоров’я, запланованої на 2017 рік. Зокрема, Стратегія розвитку національної системи крові та відповідні зміни до законодавства – досі в розробці.

Водночас в жовтні минулого року Верховна Рада, врешті-решт, проголосувала за закон про медичну реформу, яка спричинила бурхливу дискусію в парламенті та громадянському суспільстві.

Рівність

Україна зобов’язалася поступово наблизити своє законодавство та умови праці до стандартів ЄС та імплементувати європейські директиви, які встановлюють трудове законодавство. Наслідком мають стати, зокрема, рівні можливості для чоловіків і жінок та подолання будь-якої дискримінації.

Торік Міністерство охорони здоров’я скасувало перелік з 450 видів трудової діяльності, якими доти не могли офіційно займатись жінки. Серед них – видобуток нафти та газу, хімічне виробництво, робота пожежником чи водієм вантажного транспорту. Втім, як зазначає у своєму звіті Кабмін, до дозволених тепер жінкам видів праці поки не входять роботи в шахтах.

Навколишнє середовище

Окрему увагу автори угоди приділили питанням зміни клімату та забруднення довкілля. Україна зобов’язалась адаптувати своє законодавство та підтримувати діалог із європейськими партнерами.

Київ підписав Паризьку угоду, яка прийшла на зміну Кіотському протоколу та спрямована на протидію змінам клімату, та зобов’язався скоротити викиди парникових газів.

Згідно з даними Державної служби статистики, викиди діоксиду вуглецю від стаціонарних джерел у 2017 році скоротились на понад 130%, порівняно з 2014-м. Торік уряд схвалив Національний план зі скорочення викидів від великих спалювальних установок.

В рамках виконання угоди Державне агентство водних ресурсів вперше оприлюднило дані про вміст забруднюючих речовин у водоймах України. Також було створено карту сміттєзвалищ.

Стратегія екологічної політики, як мовиться у звіті уряду, ще в розробці.