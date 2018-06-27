Радіо Свобода Daily: в гаманцях українців зникнуть дрібні монети

Розпочнемо зі стислих повідомлень.

Генеральний секретар Ради Європи Турбйорн Яґланд подав офіційне прохання до президента Росії Володимира Путіна помилувати українського режисера Олега Сенцова. Однак цей лист не є підставою для помилування, заявили у Кремлі.

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова заявила, що їй знову відмовили в зустрічі із засудженим у Росії українським журналістом Романом Сущенком. В одному з російських судів їй пояснили, що просити про таку зустріч вона може після набрання чинності вироку, який наразі є оскарженим.

Пустомитівський районний суд Львівської області обрав міру запобіжного заходу для шести підозрюваних у справі нападу на ромський табір і вбивстві людини у вигляді тримання під вартою у слідчому ізоляторі без права внесення застави.

Валютний «шенген»

Верховна Рада «дозволила все, що не заборонено». Щоправда, це стосується лише валютної галузі. Йдеться про новий закон, який дозволяє без обмежень здійснювати валютні операції між резидентами і нерезидентами в іноземній та національній валюті. Іншими словами, для купівлі цінних паперів, нерухомості та майнових прав за кордоном більше потрібно отримувати спеціальну ліцензію. Знадобиться ще півроку перехідного періоду для допрацювання суміжного законодавства та місяць на введення в дію. Проте в уряді вже назвали цей закон історичним кроком для українського фінансового ринку. Радіо Свобода опитало експертів, як ці нововведення вплинуть на економіку та пересічних українців.

Україна відмовляється від дрібних монет

І ще одне валютне нововведення. Національний банк України з 1 липня 2018 року припиняє карбувати та випускати у готівковий обіг монети номіналами 1, 2, 5 і 25 копійок. Основна передумова таких змін – монети дрібних номіналів втратили свою купівельну спроможність, а собівартість виготовлення тепер перевищує їхню номінальну вартість. У Нацбанку пояснили, як відбуватиметься заокруглення, що зміниться у чеках та що це означає для підприємців. Цікаво також, що за даними Нацбанку, зараз на кожного українця припадає 293 монети вагою 700 грамів.

Трансплантолог з Індії рятує українців

100 тисяч доларів за нове серце. Таку ціну сплачує Україна за кожного пацієнта, якому необхідна трансплантація серця. Минулого року таких українців було сорок – а це понад 5 мільйонів гривень з державного бюджету. Пересадку сердець українським пацієнтам проводять лише в Білорусі та Індії. І ось вперше в Україну приїхав один із кращих трансплантологів світу – доктор Комаракші Балакришнан для обміну досвідом. Він провів кілька сотень трансплантацій сердець, серед врятованих пацієнтів – і українці. Каже: сподівається, що досвід Індії допоможе не лише Україні створити потрібну програму для пересадки сердець, але й перевершити «вчителя». Адже 10 років тому Індія так само не мала змоги похизуватися високими результатами у трансплантології, а вже через два роки їхня клініка стала одним із лідеров у цій галузі.

Що ще?

Королева Великої Британії Єлизавета II схвалила законопроект про вихід Британії з ЄС

Верховний суд США підтримав указ президента Дональда Трампа обмежити в’їзд до Сполучених Штатів для громадян декількох мусульманських країн. Раніше нижчі судові інстанції визнали цю заборону неконституційною.

Влада Великої Британії викупить будинки в Солсбері, де мешкали колишній російський шпигун Сергій Скрипаль і поліцейський Нік Бейлі, постраждалі в результаті отруєння нервово-паралітичною речовиною

У Нідерландах схвалили заборону на паранджу

А Північна Корея – вперше за багато років – відмовилася від проведення антиамериканського масового мітингу в річницю початку Корейської війни.

Скинутись на ідею

І про краундфандинг. В Україні найбільш активними доброчинцями є мешканці Києва та Львова, однак локальні ініціативи більш охоче підтримує місцеве населення. Грошима скидаються на ролердроми, медіа та винаходи. Представники українських сайтів для збору коштів розповіли Радіо Свобода про те, які проекти найбільш охоче підтримують на їхніх ресурсах та як забезпечити фінансування своїй ідеї.

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