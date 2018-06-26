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26 Червень 2018, Київ 16:06
Новини | Міжнародні

КНДР вперше за багато років не провела антиамериканський мітинг

Антиамериканський мітинг у Пхеньяні, 25 червня 2014 року

Північна Корея – вперше за багато років – відмовилася від проведення антиамериканського масового мітингу в річницю початку Корейської війни 25 червня.

Минулого року цього дня на площі Кім Ір Сена в Пхеньяні зібралися близько 100 тисяч людей під антиамериканськими гаслами. Цього року, однак, ніяких масових заходів в столиці КНДР не проводили.

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У північнокорейських ЗМІ з’явилися матеріали про річницю початку війни 1950-1953 років, однак, як повідомляють спостерігачі, їх головна тематика цього року – героїзм північнокорейських солдатів. Критики ж на адресу Сполучених Штатів і їхньої «імперіалістичної політики» практично немає.

Влада Північної Кореї не дала жодних роз'яснень у зв'язку зі зміною формату урочистостей. Західні агентства і дипломати переконані, що режим у Пхеньяні тим самим демонструє прихильність домовленостям, досягнутим на зустрічі лідера КНДР Кім Чен Ина з президентом США Дональдом Трампом, про поступову нормалізацію відносин.

Історична зустріч Дональда Трампа і Кім Чен Ина – відео
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Історична зустріч Дональда Трампа і Кім Чен Ина – відео

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Кім на зустрічі заявив про прихильність ідеї ядерного роззброєння, проте точні дати, коли КНДР демонтує свій ядерний арсенал, не названі.

Держсекретар США Майк Помпео написав у Twitter, що рішення влади КНДР не проводити антиамериканський мітинг – «рух у правильному напрямку».

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