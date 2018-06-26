КНДР вперше за багато років не провела антиамериканський мітинг

Північна Корея – вперше за багато років – відмовилася від проведення антиамериканського масового мітингу в річницю початку Корейської війни 25 червня.

Минулого року цього дня на площі Кім Ір Сена в Пхеньяні зібралися близько 100 тисяч людей під антиамериканськими гаслами. Цього року, однак, ніяких масових заходів в столиці КНДР не проводили.

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У північнокорейських ЗМІ з’явилися матеріали про річницю початку війни 1950-1953 років, однак, як повідомляють спостерігачі, їх головна тематика цього року – героїзм північнокорейських солдатів. Критики ж на адресу Сполучених Штатів і їхньої «імперіалістичної політики» практично немає.

Влада Північної Кореї не дала жодних роз'яснень у зв'язку зі зміною формату урочистостей. Західні агентства і дипломати переконані, що режим у Пхеньяні тим самим демонструє прихильність домовленостям, досягнутим на зустрічі лідера КНДР Кім Чен Ина з президентом США Дональдом Трампом, про поступову нормалізацію відносин.

Кім на зустрічі заявив про прихильність ідеї ядерного роззброєння, проте точні дати, коли КНДР демонтує свій ядерний арсенал, не названі.

Держсекретар США Майк Помпео написав у Twitter, що рішення влади КНДР не проводити антиамериканський мітинг – «рух у правильному напрямку».