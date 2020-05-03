Посольство США в Україні закликає до справедливості у розслідуванні нападів на журналістів

У Всесвітній день свободи преси Тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін привітала українських журналістів і закликала владу до справедливого розслідування нападів на журналістів та активістів.

Відео з її зверненням посольство розмістило на своїй твіттер-сторінці.

«Журналісти часто піддаються надзвичайному ризику заради того, щоб розповісти громадськості правдиву інформацію, –зазначила Тимчасова повірена у справах США в Україні. – Свобода преси та безпека журналістів повинні бути жорстко захищені».

Крістіна Квін подякувала українським журналістам за прозорість та об'єктивність, а також згадала тих, хто віддав своє життя, виконуючи свої обов'язки.

«Наші думки також з родинами українських журналістів та активістів, які віддали своє життя у пошуках правди. Таких як Георгій Ґонґадзе, Павло Шеремет, Катерина Гандзюк та інші», – заявила представниця посольства США в Україні.

«Ми продовжуємо підтримувати народ України і закликаємо до справедливості у незавершених розслідуваннях нападів на журналістів та активістів».

За її словами, робота журналістів зменшує вплив зловмисників, зокрема і з Росії, «які намагаються маніпулювати громадською думкою, поширюючи дезінформацію, страх та невпевненість».

Минулого тижня американське посольство в Україні на твітер-сторінці привітало той факт, що українська поліція розслідує факти неналежного поводження з журналістами під час протестів 29 квітня.

«Ми раді бачити повідомлення про те, що Національна поліція відкрила внутрішнє розслідування щодо поводження з українським журналістом під час протесту сьогодні. Репортажі незалежних медіа відіграють надважливу роль в українській демократії», – йдеться у повідомленні посольства.