У Чехії тривають «Дні НАТО»

Цього року «Дні НАТО і Повітряних сил Чеської Республіки» проводяться в місті Острава під гаслом «Наша безпека – не очевидність, без безпеки немає процвітання». Головні акції відбуваються на остравському летовищі Леоша Яначка, зокрема, протягом вихідних днів у небі над містом можна побачити численні польоти військової й поліцейської техніки, повідомляє кореспондентка Радіо Свобода з Праги.

Найбільшими «зірками» авіашоу є перший бойовий літак п’ятого покоління F-35 Lightning і літак MQ-9 Reaper, а також конвертоплани CV-22 Osprey і великий транспортний літак C-5M Super Galaxy.

Участь у показових польотах також беруть AH-64D Apache, UH-1Y Venom і AH-1Z Viper. В небі можна побачити теж німецький транспортний літак A400M Atlas. Великий інтерес глядачів авіашоу, зазначає кореспондентка Радіо Свобода, викликав апарат часів Другої світової війни C-47 Dakota.

Увагу привертають також винищувачі F-16 з групи Zeus Demo і SoloTurk, а також Gripeny з Чеської Республіки, Угорщини і Швеції.

Окремо в програмі авіашоу виділені гвинтокрили: бельгійський AW109, швейцарський Super Puma, апарати чеської й словацької армій UH-60 BlackHawk чи німецький EC-135. Вперше в авіашоу НАТО в дії можна побачити апарати L-39NG і A-330 MRTT, австрійський літак Typhoon.

Спеціальна наземна експозиція присвячена модернізації авіатехніки армії Чеської Республіки і німецьким загонам оборони проти зброї масового враження, наприклад, швецький міномет Mjölner.

Перебіг «Днів НАТО і Повітряних сил Чеської Республіки» «наживо» транслюють громадський канал чеського телебачення ČT24 і соціальні мережі Міністерства оборони Чехії.

Враховуючи обмеження через коронавірус, авіашоу в Остраві можуть відвідати не більш як 40 тисяч осіб. При цьому кожен відвідувач повинен при вході показати негативний тест на коронавірус.

Вперше «Дні НАТО в Чеській Республіці» відбулись у 2001 році, їх відвідало 10 тисяч людей, найбільше людей прийшло на «Дні НАТО» у 2019 році – всього 220 тисяч осіб.

Чеська Республіка вступила до НАТО в березні 1999 року.