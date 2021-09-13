Голова місії України при НАТО зустрілася зі Столтенберґом

Голова місії України при НАТО Наталія Галібаренко 13 вересня у Брюсселі зустрілася з генеральним секретарем Північноатлантичного альянсу Єнсом Столтенберґом.

«Щиро вдячна пану Столтенберґу за можливість зустрітися в мій перший робочий день на посаді. Домовилися спільно працювати над поглибленням відносин між Україною та НАТО», – сказала Галібаренко.

Президент України Володимир Зеленський 30 липня призначив Наталію Галібаренко головою місії України при НАТО.

У липні 2020 року президент Зеленський звільнив Наталію Галібаренко з посади посла України у Великій Британії, на якій вона перебувала з вересня 2015 року.

У травні 2021 року міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що місію України при НАТО вперше може очолити жінка, але імені кандидатки він тоді не назвав.

З 2019 року виконувачем обов’язків голови місії України при НАТО був Георгій Толкачов. До цього, упродовж 2017–2019 років, посаду обіймав Вадим Пристайко.