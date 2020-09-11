Донбас: ціна миру для України | Свобода Live

Інспектування українських позицій спільно з бойовиками «ЛДНР»: чим це загрожувало Україні? Зустріч у Берліні радників лідерів «нормандської четвірки»: про що домовляться Єрмак з Козаком? Чи досяжний зараз мир на Донбасі і на які поступки готовий президент України Володимир Зеленський? Шукаємо відповіді у програмі Свобода Live.

Учасники програми:

Марія Золкіна – політичний аналітик фонду «Демократичні ініціативи»;

Ірина Фріз – народний депутат України («Європейська солідарність»);

Віктор Мироненко – керівник центру українських досліджень Інституту Європи РАН;

Андрій Каракуц – голова ГО «Центр прикладних досліджень»;

Галина Олійникова – громадська активістка(м.Бахмут).