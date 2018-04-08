Паска донбаська і кримська: де дорожче?

Крашанки, паски і «Кагор» – обов'язковий набір найголовнішого християнського свята по обидва боки лінії розмежування. Яким вийшов індекс великоднього кошика 2018 року на окупованому Донбасі і в анексованому Криму? «Донбас.Реалії» розбиралися, кому довелося витратитися на святковий стіл і у кого найсмачніша паска.

​До святкування Великодня бурхливо готувалися по обидва боки лінії фронту і в анексованому Криму. Жителька невеликого містечка Дружківка Донецької області Наталія разом з командою «Донбас.Реалії» пішла на ринок купувати необхідні до Великодня продукти.

Традиційну паску на дружківському ринку напередодні свята можна було придбати за 35 гривень (500 грам). Окрім класичної, в Дружківці пропонують імпортні цікавинки. Зокрема, італійські панеттоне.

«Це паска з додаванням італійської добавки: родзинок, цукатів, апельсинів. Зберігається м'якою до двох тижнів», – кажуть на ринку. Придбати її можна за 61 гривню.

Але Наталія вирішила купити до свята вже звичну паску. Придбавши головний атрибут свята, жителька Дружківки взялася шукати ще один традиційний для українського великоднього кошику продукт – кільце ковбаси.

Вибір ковбаси у Дружківці великий. На ринку пропонують широкий асортимент домашньої ковбаси. Ціни на кільце свиної ковбаси коливаються від 60 до 150 гривень. Десяток яєць, з яких робитимуть крашанки та писанки, Наталія купила за 28 гривень. По дорозі з ринку залишилося зайти за пляшкою вина до святкового столу. Вже вдома Наталія підводить підсумки великоднього шопінгу.

«Кагор – 45 гривень, по акції в супермаркеті. Пасочка півкілограма -35 гривень. Десяток яєць – 28 гривень, фермерські. На ковбасі вирішили не економити – домашня смачна ковбаса коштує 180 гривень за кілограм», – підраховує вартість великоднього кошику Наталія.

«Зроблено в ДНР»

На ринках окупованого Донецька теж можна знайти паски всіх розмірів і форм.

«Краще за все беруть сирні паски – вони смачніші», – розповідає продавчиня на центральному ринку Донецька.

Середня ціна за паску вагою півкілограма в окупованому Донецьку –25 гривень. Продавці уточнюють: великі паски зазвичай беруть на Великдень, а маленькі – до поминальних днів.

Водночас продавці прикрас для пасок власного виробництва скаржаться, що торгівля йде погано. Кажуть: люди стали менше пекти паски, і все більше купують вже готовий продукт.

Натомість ковбасу забирають з прилавків більш охоче. Середня ціна на ковбасу напередодні Великодніх свят коливається від 90 до 315 гривень, кажуть місцеві.

– Беруть у нас відмінно.

– А ціни які?

– Прийнятні. Від 200 і до 700 рублів.

Є на донецькому ринку і традиційна для Великодня домашня ковбаса. З маркуванням: зроблено в «ДНР». Її ціна складала приблизно 157 гривень.

«У нас все – від «Щедрого кума». України у нас немає», – кажуть біля прилавку з домашньою ковбасою від «ДНР».

Яйця на ринку окупованого Донецька також з так званим «місцевим» цінником. За десяток – приблизно 30 гривень.

А ось «Кагор» привезли з іншого боку лінії розмежування. На етикетці написано українською мовою: «вино десертне солодке червоне». Ціна на традиційний для християнського свята напій на прилавках супермаркетів окупованого Донецька становить приблизно 102 гривні.

​Луганськ, ажіотаж на яйця та благословенний «Кагор» з Абхазії

На ринках окупованого Луганська середня ціна на півкілограмову паску склала приблизно 26 гривень. А от у місцевих супермаркетах «Кагор» привезли не з України, а з Росії. Рекламують його теж з «російським присмаком».

«Відмінне поєднання російської якості, європейського дизайну та дуже доступної ціни», – йдеться у рекламному повідомленні.

Крім російського спиртного, в Луганську можна купити, зокрема, «церковний винний напій від Абхазької єпархії». Більш того, напій не тільки привезли, а й «благословили» в єпархії. Ця інформація вказана на пляшці.

Що ж до яєць, то в Луганську їх можна було купити за 25 гривень за десяток. Але напередодні Великодня луганчани подекуди скаржилися на передсвятковий ажіотаж.

«На білі яйця легше наноситься фарбування. Але, на жаль, в нашому місті немає білих яєць», – сказала в коментарі «Донбас.Реалії» жителька Луганська.

У луганських магазинах можна придбати російську харчову фарбу. А саме – з Краснодара. Її побачили кореспонденти програми «Донбас.Реалії».



Кримський «Кагор»

На ринках анексованого Сімферополя середня ціна на паску складала близько 47 гривень. Але в супермаркетах можна було зустріти і дорогі закордонні паски, які коштують приблизно 760 гривень.

Ціни на ковбасу починаються від 600 рублів – приблизно 270 гривень в українському еквіваленті.

На кримський «Кагор» влаштували святкові знижки. Від 210 гривень ціна знизилась до 155. Окрім традиційного алкогольного напою до Великодня в кримських магазинах можна було знайти й унікальну алкогольну продукцію.

«Кагор» Кримський «Левадія». Ціна 99,99 рублів (приблизно 45 гривень). Ну, це взагалі щось з чимось. Напій винний, ароматизований, червоний», – читає напис на пляшці кримчанка.

Крім того, в супермаркетах активно рекламують «Вино №1 в Росії». Упаковка багатьох великодніх товарів теж виконана у російському стилі.

Окрім засилля російської продукції в кримських суперамаркетах і магазинах, на анексованому півострові зустрічаються продукти українського виробництва. Зокрема, кошики для великодні продуктів. Продавчиня на ринку Сімферополя розповідає, що їх привозять із Західної України.



– «Звідки це, хто це робить?

– «Західна Україна».

– Західна Україна? А як це сюди везуть?

– Спокійно, через Росію.



Найдорожчий кошик на Великдень-2018: результати

У Дружківці на базовий великодній набір витратили 288 гривень.

В окупованому Донецьку – 313 гривень.

В окупавному Луганську – 356 гривень.

Найбільш дорогий великодній кошик виявився в анексованому Криму – 500 гривень.