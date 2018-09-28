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Кому выгодно убийство главы группировки «ДНР» Александра Захарченко? Что происходит на оккупированной части Донетчины после смены «власти»? И почему в России опасно быть казаком? Более подробно в обзоре прессы от Радио Донбасс.Реалии.

Дворцовый переворот

Обнародованные СБУ записи переговоров главарей группировки «ДНР» наталкивают на мысль, что ликвидация Александра Захарченко – часть плана по недопущению в Донецке так называемого «луганского сценария» по переподчинению группировки ФСБ, пишет Деловая Столица.

Издание напоминает, что чуть менее года назад в Луганске ставленник Суркова Игорь Плотницкий был отстранен от власти вместе со своей «командой» и заменен ставленником ФСБ Пасечником, после чего влияние Суркова на оккупированную часть Луганщины минимизировалось.

В Донецке же переворот, как отмечает газета, наоборот, усилил позиции Суркова. Автор статьи предполагает, что и переворот, и ликвидацию Захарченко организовал сам Сурков, так как у него было достаточно мотивов для подобной комбинации.

Даёшь стране угля

Российская Новая Газета пишет, что после убийства Захарченко на оккупированной части Донбасса идет война между местными силовиками при участии московских «кураторов» и украинских олигархов заглавный приз – контроль над угольным бизнесом.

Издание утверждает, что представители украинского бизнесмена Рината Ахметова не так давно посещали оккупированный Донецк. О целях визита не сообщается.

Далее газета пишет, что, Денис Пушилин решил провести «денационализацию» – в частности, вернуть рынки первоначальным владельцам.

Часть людей в ОРДО называют денационализацию «сливом» и считают, что это начало возвращения под контроль Украины. Другая часть полагает, что идет перераспределение ресурсов под людей Пушилина.

Ещё, по данным «Новой», в Донецке и Луганске планируется провести «честные, открытые и демократичные» «выборы», и пригласить международных наблюдателей. Издание допускает, что это можно будет использовать в переговорах с Украиной и странами Запада об исполнении политической части Минских соглашений.

Опасно быть казаком

Собеседники Реальной газеты утверждают, что быть казаком в России сегодня опасно. Причем, независимо от того, поддерживаешь ли ты путинский режим или представляешь оппозицию.

По словам представителя казаческого движения Сергея, сам он пару лет назад переехал в Украину из-за преследований в своем городе. В частности, из-за того, что в 2014 призывал не воевать в чужом государстве, а наводить порядок в своем.

Но в российских судах, как отмечает собеседник, рассматриваются дела и тех, кто все же поехал воевать на Донбасс и участвовал в оккупации Крыма. По мнению мужчины, убирают казаков, чтобы они не вернулись в Россию и не портили климат на оккупированной территории, поскольку эти люди амбициозны. Да, сегодня он «ватник», но завтра может он может выступить против Путина из абсолютно меркантильных целей.

Мода в «ЛНР»

Несмотря на весь диапазон слова «мода», относительно ОРЛО этот термин применить крайне сложно, пишет блогер из Луганска Яна Викторова для сайта ВВС Украина.

По словам блогера, в городе сейчас каждый одевается в то, что сумел найти по доступной цене на рынке или в многочисленных комиссионных магазинах.

Викторова пишет, что товар зачастую стали возить с московских рынков. Если товар привезли из Украины, продавцы на ценниках часто пишут «Беларусь», однако на ухо покупателям шепчут, что товар настоящий и привезенный из Украины. Обычно такие вещи стоят намного дороже российских аналогов, а сами продавцы не скрывают, что все украинское лучшего качества.

При этом, как отмечает блогер, из аксессуаров последние четыре года мода на все с символикой России, фотографиями или фамилией Путина и воспоминаниями об эпохе СССР.

Опиум для народа

Интернет-издание Zi.dn.ua пишет том, что тротуары Покровска заполонила реклама телеграмм-каналов, которые распространяют наркотические вещества. Трафаретные надписи выделяются на асфальте, стенах домов и учебных учреждений, там, где есть большие скопления молодежи.

Главный врач городского наркологического диспансера Нина Саркисян утверждает, что сейчас наркоторговцы изощряются в способах распространения наркотиков. Одним из них как раз является продажа через мессенджеры или интернет.

По словам Саркисян, по статистике в Украине числится от полутора до двух миллионов наркоманов. Что касается Покровска, то на сегодняшний день количество учтенных больных значительно снизилось из-за анонимности.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)