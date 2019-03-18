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Уйти в подполье или сдаться? С какими мыслями в 2014 году активисты оказывали сопротивление российскому вторжению в Крым и на Донбасс? Как поступили бы сейчас в случае угрозы полномасштабной войны, и что делать тем, кто остался по другую сторону лини разграничения, но хочет принять участие в борьбе за освобождение территорий?

В 2014 в Мариуполе к вторжению и оккупации никто не был готов, рассказывает Денис Малыхин, представитель самообороны Мариуполя, и действовать приходилось интуитивно. Люди жили мирной жизнью, и им даже в голову не могло прийти, что придётся когда-то сопротивляться. Были только единицы тех, кто соприкасался с военным делом, рассказывает Малыхин.

Самообороны ещё не было, и она вряд ли бы что-то сделала

«Когда у нас захватили горсовет, собрались так называемые патриоты. Я тогда говорил, что их (захвативших – ред.) можно выкурить за одну ночь, и я расскажу как. Но мне сказали, что не надо провоцировать, потому что Путин нападёт. Когда город уже был оккупирован, я поехал воевать. Тогда самообороны ещё не было, и она вряд ли бы что-то сделала».

Но сейчас ситуация кардинально изменилась, говорит Малыхин, и в случае полномасштабного вторжения в Украину реакция будет другой.

Они по зубам так отхватят, что мало им не покажется

«Они по зубам так отхватят, что мало им не покажется. Здесь есть люди, которые прошли войну. При условии, что не будет подрыва изнутри, мы знаем, что внутри много агентов противника», – говорит Малыхин. Кроме того, отмечает он, многие, кто на данный момент уже «засвечен» перед противником, могут уйти в глубокое подполье и совершать диверсии изнутри.

Общенациональный патриотический настрой значительно снизился, считает координатор общественного движения «Спільна справа» Александр Данилюк, но это не говорит о том, что люди сейчас не готовы вновь стать на защиту страны.

Сейчас есть тысячи ветеранов войны на Донбассе, которых не нужно учить

«Когда мы занимались подготовкой потенциального движения сопротивления, мы имели дело с полностью демилитаризованным обществом. Тогда люди не понимали, каким образом и какое подполье должно было осуществлять борьбу. Сейчас же есть тысячи ветеранов войны на Донбассе, которых уже не нужно учить. Кроме того, имеем миллионы людей, которые самостоятельно прошли базовую военную подготовку. К тому же, большинство этих людей есть в публичных базах «врагов Новороссии», поэтому другого пути, кроме как вооружённого сопротивления, в случае российской интервенции у них и нет», – говорит Данилюк.

Несмотря на опасность вторжения и большей оккупации, по словам Данилюка, Украина готова эффективно оказывать сопротивление. А вот что касается уже подконтрольных российским силам территорий, то местным жителям Данилюк не советует устраивать диверсии и подвергать себя опасности, а советует действовать на информационно-психологическом фронте.

Больше смысла в том, чтобы сосредоточиться на информационно-психологической работе по подготовке населения к деоккупации территорий

«Безусловно, в Крыму и на Донбассе следует оказывать сопротивление, но я не сторонник самостоятельного вооружённого сопротивления. Смысл такого сопротивления был бы, если бы Украина была готова его поддерживать и направлять. Партизаны и подпольщики, которые начнут действовать самостоятельно – подвергают себя серьёзной опасности. Больше смысла тем, кто настроен ослаблять позиции оккупантов, в том, чтобы сосредоточиться на информационно-психологической работе по подготовке населения к деоккупации территорий», – говорит Данилюк.

Координатор общественного движения «Спільна справа» акцентирует внимание на том, чтобы такие действия не содержали признаков проукраинской деятельности, а носили характер защиты социальных, экономических и экологических прав жителей оккупированных территорий. Таким образом можно настраивать против действий российской оккупационной администрации не только сторонников Украины, но и сомневающихся.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу. Якщо у вас є тема для публікації чи відгук, пишіть нам: Donbas_Radio@rferl.org)