От рабочих поселений к крупным промышленным и индустриальным центрам. В Краматорске презентовали книгу о развитии Донбасса. Авторы книги «Праця, виснаження та успіх: промислові мономіста Донбасу» утверждают, что позднее заселение и развитие этих территорий предопределили культуру и характер жителей всего многомиллионного региона. Историки утверждают, что, анализируя прошлое Донбасса, несложно спрогнозировать его будущее.

​Краматорск стал не первым и не единственным городом, где презентовали книгу об истории городов Донбасса. Однако здесь авторов встречали не только журналисты, но и местные историки и краеведы. Название книги такое же сложное и противоречивое, как и сам регион. «Праця, виснаження та успіх: промислові мономіста Донбасу».

На медалях края труда, полезных ископаемых, успеха и неизбежного падения всегда было две стороны: тяжелый, почти героический труд и ничтожная цена жизни каждого отдельного человека. Это всегда было краеугольными камнями Донбасса.

Ценой успеха стали экологические проблемы, социальные конфликты, аварии и даже техногенные катастрофы

Люди, которые жили на Донбассе, верили, что добывая уголь, выплавляя сталь или производя определенный продукт, они делают свой вклад в успех целой индустриальной страны. И это действительно было так. Донбасс сыграл ключевую роль в индустриализации всей страны.

«Но с другой стороны мы хотели показать, какую цену Донбасс заплатил за этот успех, за право назваться наиболее урбанизированным регионом страны. И ценой успеха стали экологические проблемы, социальные конфликты, аварии и даже техногенные катастрофы»,– говорит кандидат исторических наук Ксения Кузина.

Наиболее героический образ формировался вокруг шахтеров. Людям этой профессии ставили памятники, сочиняли стихи и пели песни. При этом почти всегда забывали о жертвах.

«Советская пропаганда создала образ шахтера как мифического героя. В советской прессе часто сравнивали шахтеров с Прометеем, который несет людям свет и тепло. Но это была только одна сторона реальности. А другая была совершенно противоположной. То, что скрывалось, то, что не принято было обсуждать. Например, тот факт, что средняя продолжительность жизни шахтеров была намного ниже, чем во всей Украине 80-х годов. Если во всей стране статистика приводила цифру в 65 лет, то на Донбассе – только 48. Это то, что было нежелательным для публикаций»,– рассказывает Ксения Кузина.

Понятная простота и былинный героизм отображается во многих городах Донбасса до сих пор. Они заметны в историях людей, их быте, говоре и даже архитектуре и живописи. Вместе с тем Донбасс, уверены авторы книги, в сущности повторяет путь промышленной Европы. Только там нынешний этап развития индустриальных городов уже пройден, а у нас только постепенно начинается. Это этап, когда добыча полезных ископаемых, становится неэффективной. По сути, во многом Донбасс уже несколько столетий попросту повторяет путь Европейских промышленных регионов.

«Когда итальянские земли уже пережили ренессанс и откат от него, и рекатолизацию, когда английские земли пережили своих королей, отрубание им голов, революцию и восстановление монархии, то земли Донбасса только начали заселяться. Когда здесь появились города, Европа прошла уже такой огромный путь побед и разочарований, что наши исторические часы, словно догоняли Европейские »,– считает доктор исторических наук профессор Елена Стяжкина.

В этой связи несложно представить недалекое будущее отдельных небольших монопромышленных городков, в которых рано или поздно закончатся полезные ископаемые, и крупных промышленных центров для работы которых понадобится дефицитное сырье, но вот предсказать судьбу людей, связанных с этими территориями навсегда, рискнет не каждый.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)