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Представление в полной темноте, луганский «Вий» («Вій») и «Тени забытых предков» («Тіні забутих предків») на лужайке. В Северодонецке стартовал второй всеукраинский фестиваль театрального искусства «СвитОгляд» («СвітОгляд»). В течение недели свои спектакли будут показывать 10 театров из разных городов Украины.

Фестиваль театрального искусства принимает Луганский областной украинский музыкально драматический театр, который сейчас находится в Северодонецке. В этом году свои работы представят профессиональные театры из Днепра, Киева, Львова, Мариуполя, Сум и Чернигова. По словам директора Луганского театра Сергея Дорофеева, фестиваль в первую очередь ориентирован на зрителя.

Не каждый житель нашей области может выехать в Киев, Чернигов, Днепр

«Не каждый житель нашей области может выехать в Киев, Чернигов, Днепр. А театральные коллективы, представляющие эти города, они могут к нам приехать и показать свое искусство», – говорит Сергей Дорофеев.

Интерес к фестивалю высокий. Уже за месяц до его открытия билеты на все спектакли были раскуплены. Заинтересовать зрителя будет чем, говорит театровед Сергей Васильев. Афиша фестиваля очень разнообразна и содержательна.

Здесь спектакли не только развлекательные, а есть и очень сложные, и не привычные

«Я думаю, что здесь будет очень много довольно неожиданного для зрителя. Потому что здесь спектакли не только развлекательные, а есть и очень сложные, и не привычные. Ваш зритель получит очень разнообразный сценический опыт. А чем больше мы можем принять, тем мы богаче», – говорит Сергей Васильев.

«Не в каждой области Украины проходит свой театральный фестиваль»

В этом году на фестивале – 5 номинаций. Оценивать работы будут украинские театроведы. Среди них – театральный критик Анна Липковская. Она, как и Сергей Васильев, отметила разностороннюю афишу фестиваля, а также организаторов за инициативу проведения фестиваля в регионе.

Думаю, что это очень смелый шаг

«Не в каждой области Украины проходит свой театральный фестиваль. А тут еще учесть эту сложную ситуацию, в которой ваша область находится. Думаю, что это очень смелый шаг. Подтверждающий стабильность и перспективу», – говорит Анна Липковская.

Открыли фестиваль хозяева сцены – Луганский областной украинский театр. Они подготовили неклассический взгляд на классическую мистическую историю Николая Гоголя «Вий».

Во второй день фестиваля выступал Днепровский академический театр комедии и драмы с трагическим анекдотом «Ревизор».

Продлится фестиваль до 24 сентября. Спектакли будут каждый день. Однако не все постановки будут показаны на сцене в классическом исполнении. Например, Киевский академический театр украинского фольклора покажет «Тени забытых предков» поздно вечером на лужайке перед театром. А Украинский малый драматический театр готовит постановку «Точка зрения» с девизом: «Спектакль, который вы не увидите». Он посвящен людям с нарушениями зрения и будет проходить в полной темноте.

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