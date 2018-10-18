(Друкуємо мовою оригіналу)

На оккупированной части Луганской области почти во всех городах остановились... трамваи. Автор Радио Донбасс.Реалии в серии «Записки из оккупации» пишет о гибели луганского электротранспорта.

«Одно из ярких воспоминаний моего детства – звук приближающегося трамвая, – рассказывает луганчанка Марина, которая жила рядом с трамвайным кольцом. – Помню, я, маленькая, всегда бежала на балкон проверять, куда едет трамвай, чтобы сказать моей бабушке, пора ли нам выходить».

Такие воспоминания не одиноки. Действительно, трамвайные маршруты всегда пользовались популярностью у луганчан благодаря низкой цене, удобной транспортной развязке и довольно комфортным условиям.

С началом войны и оккупации Луганска трамваи города стали. О причинах остановки подконтрольная России власть до сегодняшнего дня молчит. Мы пообщались с жителями города о нынешней ситуации и возможных версиях гибели луганских трамваев.

ФОТОГАЛЕРЕЯ: Гибель луганского трамвая

Где рельсы?

По словам луганчанина Сергея, во время активных боевых действий трамвайные провода были перебиты – висели в воздухе или просто валялись на асфальте. Тогда в целях безопасности их убрали. На данный момент они так и не появились.

«До уборки трамвайных проводов в 2015 году они (боевики – ред.) пытались пустить трамвай «6-ку», который бы ездил от кольца завода ОР (завод «Лугансктепловоз», до войны был крупнейшим предприятием города) до областной больницы. Но долго этот маршрут не просуществовал», – вспоминает Сергей.

Сейчас в городе трамваев нет, а вместо «6-ки» пустили «6-ю» маршрутку с этим же маршрутом движения.

На некоторых участках в городе и вовсе теперь нет рельс.

Когда в городе вообще не было денег, некоторые местные разбирали рельсы, даже подбирали линии электропередач

«Когда в городе вообще не было денег, некоторые местные разбирали рельсы, даже подбирали линии электропередач, чтобы сдать цветной металл и получить хоть какую-то копейку на питание», – вспоминает луганчанка Лариса.

Официального объяснения отсутствию трамваев в городе нет. Тем не менее, у местных жителей есть несколько версий, почему до сих пор движение трамваев не восстановлено.

Луганчане поговаривают: восстановить трамвайное сообщение после войны невозможно из-за отсутствия рельс, линий и денег в бюджете города. Более того, распространено мнение, что на сегодня трамвайное депо полностью расформировано, и все трамваи пущены на металл. Очевидцы рассказывают, лишь на кольце Дзержинского раньше можно было увидеть один старый ржавый трамвай, а сейчас и его нет.

Луганчанин Михаил, у которого сосед работал в местном депо, говорит, что уволили абсолютно всех сотрудников.

Там был очень приличный штат, но уволили всех, даже не вернув долги по зарплате

«Там был очень приличный штат, но уволили всех, даже не вернув долги по зарплате. А они были еще и при Украине. Помню, по три месяца ничего не платили и уже тогда все, что плохо лежало, продавали на металлолом», – вспоминает Михаил.

По его словам, отсутствие трамваев люди восприняли по-разному. Некоторым абсолютно все равно, «лишь бы не стреляли». А вот пенсионеры, рассказывает Михаил, расстроены, ведь на трамваях они ездили бесплатно.

«Им поначалу (перед псевдореферендумом, – ред.) обещали золотые горы: бесплатный проезд, равные условия. Все тогда решили, что будет коммунизм. Шли голосовать и, получив пластиковую карточку, которую тогда давали всем на участках, мечтали о хорошей жизни. Но никто из них не вспомнил о том, что сыр бывает бесплатным только в мышеловке. Вот теперь и страдают. А раньше головой думать надо было», – рассуждает местный житель.

Михаил рассказывает, что в этой ситуации однозначно выиграли маршрутчики, так как конкуренции у них нет.

«Денег платить за электричество для трамваев нет. Восстанавливать их денег тоже нет. Предприятие нерентабельно. А для маршруток нужен только бензин. А у нас то с ним проблем нет. Контрабанда из России через Ростов и Краснодон налажена давно и очень удобно. Зачем париться по поводу экологии?» – иронизирует луганчанин.

(Все имена изменены в целях безопасности)

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу. Якщо у вас є тема для публікації чи відгук, пишіть нам: Donbas_Radio@rferl.org)