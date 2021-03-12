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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов лично встретиться с Владимиром Путиным для окончания войны на Донбассе, в случае, если саммит «нормандской четверки» не состоится. В социальных сетях украинцы отмечают, что не уверены в эффективности такой встречи. А вот эксперты более лояльны в своих комментариях. Отмечают, что президент Украины сделал выводы со своей встречи с российским лидером в 2019 году и не готов идти на уступки. Согласится ли Путин на встречу с Зеленским? И можно ли еще закончить войну на Донбассе дипломатией?



По словам главы правления Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимира Фесенко, у Украины нет других вариантов, кроме как вести переговоры, иначе альтернатива – война, а эта идея неприемлема не для украинского народа, не для союзников Украины. В свою очередь Фесенко также отметил, что риски во встрече менее опытного в политике Владимира Зеленского и многолетнего президента России Владимира Путина есть, но бояться этого разговора не стоит.

«Уже была встреча в декабре 2019 года во Франции – и там же не было «зрады» или сдачи интересов. Более того, в отличие от Порошенко, Зеленский на заключительной пресс-конференции поставил вопрос о Крыме, чего Порошенко не делал ни на одних переговорах. Он никогда эту тему не поднимал публично. Было видно, что Путин никаких позиций не выдвигает. Вот эта жесткая позиция – ни шагу назад, буква в букву выполнять соглашения. Но тогда были подвижки по газу, и все же никакой сдачи и никакого проигрыша не было. Надо не забывать, что встреча двух президентов – это не встреча один на один. Там также участвуют помощники и другие заинтересованные люди. В Париж с Зеленским ехала делегация около 10 человек. Тогда, судя по рассказам участников переговоров, украинская сторона и Зеленский очень хорошо подготовились, в том числе и тактически, что было неожиданностью для россиян», – отметил Владимир Фесенко.

Зеленский понял, что с Путиным невозможно договориться, считает Владимир Фесенко, это стало одной из причин февральских санкций против кума президента России Виктора Медведчука и каналов, которые с ним связывают. Кроме того, эксперт отмечает, вряд ли российский лидер согласится на встречу, не выставив очередных условий.



«Судя по тому, как себя ведет Путин последний год, то будет – «Я готов, но для начала вы должны…», а дальше перечень «хотелок», который надо выполнить. Но если в 2019 году Зеленский шел на такой перечень, в частности «формула Штанмайера», то уже в 2020-м мы ничего такого не увидели. Я думаю, что все же вероятнее проведение встреч с Меркель, с Макроном, возможно возобновление переговоров на уровне помощников лидеров стран «нормандского формата». И, конечно же, вопрос – как отреагируют американцы на предложение подключиться к переговорному процессу. Не уверен, что они подключаться к «нормандскому формату», но возможно включение в переговорный процесс, хотя бы в той же форме, что и раньше – прямой канал переговоров с Россией или консультации Украине, как вести переговоры по Донбассу. Я думаю, что весной должна произойти активизация переговорного процесса», – говорит Владимир Фесенко.

Народный депутат от фракции «Слуга народа» Марина Бардина считает, что вопросы по Донбассу можно решать дипломатически, учитывая поддержку со стороны Запада.

«Мы видим, что мир продолжает вводить уже новые санкции, которые касаются нарушений прав человека, в частности, санкции по Навальному. Мы видим политику президента Зеленского и СНБО – более взвешенную и жестокую по распространению дезинформации в Украине. Поэтому я думаю, что дипломатия и санкции все же подведут Путина к реализации со стороны России «минских договоренностей».



Играет ли Зеленский со своим электоратом, когда заявляет, что готов к встрече с Путиным? О каких политических кластерах можно и нужно договариваться? Смотрите больше в эфире Радио Донбасс.Реалии.

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