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Заставить Украину напрямую договариваться с контролируемыми Россией боевиками – для этого Россия отозвала своих военных из состава Совместного центра координации и контроля за прекращением огня, считают украинские политологи и военные. По их мнению, вывод российских офицеров и обострение на фронте Кремль умышленно приурочил к началу очередного раунда переговоров в Минске.

Как только российские офицеры вышли из состава Совместного центра координации и контроля на линии разграничения (СЦКК), группировки «ЛНР» и «ДНР» тут же усилили обстрелы позиции ВСУ и населенных пунктов, констатируют в штабе АТО. Российские военные прекратили исполнять свои обязанности во всех пяти офисах СЦКК, подтвердила миссия ОБСЕ.

А 19 декабря офицеры России выехали из Украины. 10 декабря около 17.00 силы пророссийских боевиков, расположенные в Горловке, из «Градов» обстреляли Новолуганское Донецкой области, сообщает Генпрокуратура Украины. 8 человек ранены, повреждены 47 зданий – частные дома, детский сад, школа и амбулатория.

Усиление обстрелов в ближайшие сутки прогнозировала украинская разведка в своей оперативной информации еще 18 декабря. Такая связка событий – это инструмент давления со стороны Кремля: показать, якобы без российских офицеров СЦКК Украину будут сильнее обстреливать, считает политолог Олег Саакян.

«После заявления России о выводе случился ряд взрывов вблизи одной из мониторинговых групп миссии ОБСЕ. Сотрудники миссии связались с СЦКК, с российскими офицерами, офицеры ответили: звоните напрямую так называемым «военным» «ДНР». То есть, здесь мы напрямую видим постановку, что коммуницировать нужно только с боевиками. Это все на фоне заявлений Путина о том, что для введения миротворческой миссии Киеву нужно общаться с лидерами оккупационных администраций», – говорит Саакян.

На своей странице в Facebook член украинской группы в Минских переговорах Евгений Марчук прямо из зала переговоров процитировал часть оперативного отчёта СММ ОБСЕ за 20 декабря «в подтверждение того, что российские военные ещё 18 декабря де-факто вышли из СЦКК».

«Выход Российской Федерации из СЦКК приведет к ухудшению гуманитарной ситуации на Донбассе и направлен исключительно на то, чтобы заставить Украину легализовать «власть» ОРДЛО. Не выйдет», – написал в Twitter заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука.

Официальный Вашингтон прямо назвал Россию и ее ставленников на Донбассе источником насилия и связывает последнее обострение и обстрелы с односторонним выходом России из СЦКК, передает «Голос Америки». Об этом заявила пресс-секретарь Государственного департамента США Хезер Науерт.

«Ранее договоренности о прекращении огня достигались на уровне российско-украинского военного механизма (Общего центра координации и контроля - ред.), что позволяло гражданским безопасно оставлять районы обстрела. Однако правительство России в одностороннем порядке приняло решение о выходе из этого механизма деконфликтизации», – сказала она.

Политологи напрямую связывают выход России из СЦКК и усиление обстрелов боевиками с началом очередного раунда переговоров в Минске. На своей последней пресс-конференции президент России Владимир Путин заявил, что на Донбассе созданы «военные и милицейские формирования».

Эксперты усматривают в этой риторике намек на то, что эти подразделения боевиков должны стать в будущем теми самыми «милицейскими формированиями», которые прописаны в минских договоренностях.

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)