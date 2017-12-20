США: через вихід Росії з СЦКК цивільні залишились у пастці під обстрілами на Донбасі

«На жаль, ситуація в Україні не покращилась», – заявила речниця Державного департаменту США Гедер Науерт на брифінгу для преси. Вона привернула увагу до «жахливої гуманітарної ситуації в Україні та ескалації насильства».

«Вчора сили під керівництвом Росії провели ракетний обстріл містечка Новолуганське «Градами», поранивши 8 цивільних осіб, зруйнувавши десятки помешкань, школу та дитячий майданчик», – наголосила Науерт.

«Бойові дії також поновились навколо Донецької фільтрувальної станції і системи трубопроводів з отруйним хлорним газом. Це – надзвичайно небезпечно», – заявила Науерт, наголосивши на можливих руйнівних наслідках порушення цілісності цих об'єктів.

«Працівники фільтрувальної станції наразі, як нам повідомили, знаходяться в пастці, в бомбосховищі фільтрувальної станції. Раніше російсько-українська військова група організовувала припинення вогню, щоб дозволити цивільним особам безпечно вийти в подібних ситуаціях. Однак російський уряд в односторонньому порядку вчора вийшов з механізму деконфліктування, змушуючи тих, хто потрапив у пастку при обстрілах фільтрувальної станції залишатися під обстрілами доти, доки керовані Росією сили не припинять атаки», – йдеться в заяві.

«Росія та її представники є джерелом насильства в Україні, і російський уряд продовжує зберігати активний конфлікт та гуманітарну кризу через своє керування та надання поставок військовим силам на місці, а також здійснюючи контроль над своєю уповноваженою владою.Конфлікт на сході України не є органічною громадянською війною. Так звані «республіки», створені Росією, не є законними утвореннями», – наголошується в заяві.

Від імені Сполучених Штатів Науерт закликала Росію припинити атаки на сході України, вивести сили та важке озброєння з суверенної території України і погодитись на потужну миротворчу місію.