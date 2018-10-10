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В Украине снова взрываются артсклады – а тем временем страна не разобралась до конца с предыдущими взрывами. 3 недели под стенами областной администрации в Северодонецке, 2 дня перед зданием Администрации президента в Киеве, и никакого результата: житель Сватово три года добивается от органов власти компенсации за дом, разрушенный в результате пожара на складе боеприпасов в 2015-м. Кроме него, компенсацию не получили еще 3 семьи, дома которых находились в частном секторе Сватово.

С 4 по 25 сентября сватовчанин Олег Рыбалкин просидел перед входом в областную администрацию в Северодонецке. По словам руководителя управления по вопросам гражданской защиты областной администрации Владимира Мирошниченко, пикетчику предлагали несколько вариантов решения проблемы. Но тот их отверг.

Человек настаивает, чтоб именно из областной военно-гражданской администрации ему вынесли деньги и отдали наличкой

«Все рассказали. От А до Я рассказали. Но человек однозначно настаивает, чтоб именно из областной военно-гражданской администрации ему вынесли деньги и отдали наличкой», – рассказал Владимир Мирошниченко.

Какие конкретно варианты предлагались Олегу Рыбалкину, Владимир Мирошниченко не уточнил. Однако на сайте областной администрации есть информация за 11 сентября, где говорится: заместитель губернатора Юрий Клименко дал поручение Сватовской райгосадминистрации помочь семьям подготовить пакет документов на социальную поддержку в размере 5 тысяч гривен из областного бюджета для проведения экспертизы по установлению ущерба. На основании этого экспертного заключения должны определить сумму для полного восстановления частных домов. Следующим шагом предполагалось подготовить обращение к главе облгосадминистрации Юрию Гарбузу, чтобы тот поручил выделить деньги на компенсацию из областного бюджета.

2015 год: как взрывались склады в Сватово:

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Я сделал запрос в ЛОГА, ответили, что никакого распоряжения дано не было – Олег Рыбалкин

По словам Олега Рыбалкина, о таком варианте он узнал из областной газеты, а не лично от чиновников.

Была публикация в газете о том, что предложили механизм выплаты 4 семьям, дома которых разрушены

«Поскольку была публикация в газете «Луганщина.ua» о том, что разработали механизм, предложили механизм выплаты 4 семьям, дома которых разрушены. Я сделал запрос на доступ к публичной информации в Луганскую ВЦА. И мне ответили, что никакого решения или распоряжения не было. А все читайте в газете. Вот я могу вам даже документ этот дать», – рассказал Олег Рыбалкин.

Сейчас, по словам Олега, у него остается только надежда, что вопрос может как-то решиться через Администрацию президента, которую он пикетировал 2 дня. На 6 ноября у него там назначен прием у одного из заместителей.

В октябре 2015 году во время пожара на складе боеприпасов в Сватово возле дома Олега Рыбалкина взорвался снаряд от реактивной системы залпового огня «Смерч». Позже эксперты установили, что дом непригоден для проживания, а на его ремонт нужно более полумиллиона гривен. Однако за 3 года Олег получил только 10 тысяч гривен от районного совета на обустройство нового жилья. А компенсации за разрушенный дом, обещанной государством, так и не дождался. Кабмин в 2015 году выделял на ликвидацию последствий практически 52 миллионов гривен. Но из-за окончания бюджетного года была использована только половина этих денег, остальные вернулись в казну.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)