Територію навколо складів боєприпасів біля Ічні планують розмінувати до 15 грудня

Державна служба з надзвичайних ситуацій планує розмінувати територію навколо складів боєприпасів біля Ічні у Чернігівській області до 15 грудня. Про це на засіданні уряду 10 жовтня повідомив голова ДСНС Микола Чечоткін.

«Розроблено план очищення 16-кілометрової зони від вибухонебезпечних предметів. Відповідно до плану, очищення 79 тисяч га території піротехнічними підрозділами ДСНС планується завершити до 15 грудня 2018 року", – зазначив він.

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Вибухи на військових складах поблизу Ічні почалися в ніч на 9 жовтня.

У прокуратурі повідомили, що відкрили кримінальне провадження за частиною 3 статті 425 Кримінального кодексу України (недбале ставлення військової службової особи до служби, якщо воно спричинило тяжкі наслідки, вчинене в умовах особливого періоду, крім воєнного стану).

Слідчі не відкидають і версію теракту на території арсеналу.

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