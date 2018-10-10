До гасіння пожежі на складах боєприпасів біля Ічні долучилась авіація

До гасіння пожежі на території військового арсеналу біля Ічні у Чернігівській області залучили два літаки АН-32П, повідомили у Державній службі надзвичайних ситуацій.

«Станом на 12:30 год. 10 жовтня, авіацією ДСНС проведено повітряну розвідку технічної території арсеналу та здійснено сімь скидів води (56 т)», – зазначили у ДСНС.

До ліквідації пожежі також залучили дві інженерні машини розгородження, чотири пожежні танки Збройних сил України.

Читайте також: На складах під Ічнею зберігали понад 69 тисяч тонн боєприпасів – Полторак

Вибухи на військових складах поблизу Ічні почалися в ніч на 9 жовтня.

У прокуратурі повідомили, що відкрили кримінальне провадження за частиною 3 статті 425 Кримінального кодексу України (недбале ставлення військової службової особи до служби, якщо воно спричинило тяжкі наслідки, вчинене в умовах особливого періоду, крім воєнного стану).

Слідчі не відкидають і версію теракту на території арсеналу.

Уряд України виділив на ліквідацію наслідків пожежі 100 мільйонів гривен.