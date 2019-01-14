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Президент Беларуси Александр Лукашенко в конце 2018-го заявил, что Москва фактически подталкивает Беларусь к отказу от суверенитета, в обмен на более «глубокую интеграцию» двух стран предлагает дальнейшие поставки нефти без пошлин. И хотя в Кремле отрицают возможность присоединения Беларуси к России, однако в российских медиа и в интернете уже пишут, что вопрос о создании «Белорусского федерального округа» уже принят.

Зачем полуизолированной Москве «поглощение» и без того дружественного государства? Как к идее реализации Союзного государства относятся белорусы? И какие неожиданные плюсы может получить Украина от такой насильной интеграции? Об этом в эфире Радио Донбасс.Реалии говорили социолог, эксперт по коммуникациям Дмитрий Громаков и белорусский политолог Валерий Карбалевич.

– Дмитрий, эксперты уже больше недели говорят о создании Союзного государства. Вы в своей статье говорите о том, что будет другая форма интеграции. Почему?

Дмитрий Громаков: Перспектив снятия санкций с Российской Федерации за агрессию в Украине не предвидится в ближайшее время. Поэтому полное поглощение Беларуси – для Российской Федерации на сегодня не выгодный шаг. Интересы России в Беларуси лежат в контроле над политическим режимом и определенных сфер деятельности: безопасность, внешняя политика и крупные экономические активы в Беларуси, от которых зависит российская экономика.

Брать на себя ответственность за 9 миллионов белорусов, думаю, россияне не готовы. Даже если и готовы, это еще один камень на шею российской экономики под санкциями.

– А как может выглядеть эта форма интеграции? Москва фактически шантажирует Минск: единый эмиссионный центр, единая счетная палата, суды, таможенная служба – это вот так будет выглядеть, как союзное государство?

Лукашенко не допустил излишней милитаризации региона. Пока Лукашенко способен это сдерживать, он будет интересен и с ним будут торговаться

​Дмитрий Громаков: Это скорее вопросы давления на Александра Лукашенко и вопросы конфликта двух экономик: российской и белорусской. Российская экономика находится в рыночном формате, более интегрирована в глобальные процессы. Беларусь так и не стала полноценной участницей мирового рынка. Белорусская экономика вся находится в государственных руках и контролируется из одного центра. Попытки российских олигархов зайти на белорусский рынок не были успешными и вряд ли у них будет такая перспектива.

Но чем хуже будет с Беларусью на шее для России, тем выгоднее для Украины. Украина и страны Запада пытаются обхаживать Лукашенко, чтобы он не допустил излишней милитаризации региона, прямого влияния российских управляющих структур на сектор безопасности. Пока Лукашенко способен это сдерживать, он будет интересен и с ним будут торговаться. Но как только он не сможет этого сделать, все отпустят Беларусь, изменится к ней отношение и изменится статус Беларуси на международной арене. Из этого процесса Украина тоже уже может получить свои выгоды.

– Как будет выглядеть сдача, с вашей точки зрения, суверенитета Беларуси? Когда будет понятно, что Лукашенко сдался в некотором роде?

Дмитрий Громаков: Как только будет принята некая общая позиция, можно будет говорить об ограничении суверенитета Беларуси. Потому что само по себе Союзное государство не есть субъектом международного права. Его никто не признает. Поэтому предлагается, что единой валютой будет российский рубль с единым эмиссионным центром в Москве. Судебная система, в том числе будет поглощать белорусскую. На самом деле, об ограниченном суверенитете можно говорить и сегодня. Ничто не защищает украинцев в Беларуси. И белорусы не способны защитить от российского влияния.

Слушатель: А почему не поставить вопрос наоборот: что чем хуже обстановка в Украине, тем хуже для Беларуси, соответственно, лучше для России?

– Дмитрий, почему важно говорить о том, что происходит сейчас в Беларуси?

У нас 71 человек арестован за диверсионную деятельность. Если мы допустим серьезное падение в Беларуси, этот поток еще увеличится

​Дмитрий Громаков: Потому что у нас почти 1200 километров общей границы. Пускай критичная – для нас это 300-400 километров. Но у нас есть аннексированный Крым с сильным влиянием российской военщины. И насколько активно из Крыма к нам идут вербовки, засылают шпионов. У нас 71 человек арестован за диверсионную деятельность. В Германии столько террористов не арестовывают, сколько мы российских агентов влияния. И если мы допустим серьезное падение в Беларуси, этот поток еще увеличится.

С другой стороны, слушатель где-то прав. Беларусь смотрит на Украину сегодня как на громоотвод. И экспертное пространство Беларуси этого не скрывает, для них чем хуже отношения Украины и России, тем лучше для Беларуси. Меньше внимания на них, и они там более ценятся как союзники, имеют с этого экономический эффект.

– Если Россия переключится на «поглощение» Беларуси, то Украину на некоторое время могут оставить в покое?

Дмитрий Громаков: По крайней мере, снизить влияние. И исходя из этой стратегии, мы понимаем, почему ключевые ставки сегодня в России делаются на избирательную кампанию в Украине. Есть два кандидата, есть расколотое пополам общество, есть страна, которая в этом заинтересована. Поэтому самый сложный период для Украины – последний месяц избирательной кампании, день выборов и промежуток между выборами.

– Два кандидата – это какие?

Дмитрий Громаков: Точно Порошенко, а второй – Зеленский, Тимошенко, кто бы ни был. И за одним, и за вторым стоят финансовые структуры, человеческий ресурс и протестный потенциал.

– Валерий, вы себе представляете подобную интеграцию? Как к ней относятся белорусы?

Белорусское общество сильно расколото, и только по одному вопросу есть полный консенсус – белорусская независимость и суверенитет

​Валерий Карбалевич: Я думаю, что вопрос об объединении в одно государство Беларуси и России в повестке дня не стоит. Белорусское общество сильно расколото, и только по одному вопросу есть полный консенсус – белорусская независимость и суверенитет. Поэтому думаю, что все эти прогнозы, разговоры просто неактуальны.

– Как вы прокомментируете потери белорусского бюджета за то, что введутся пошлины на нефть? И как из этой ситуации будет выходить Александр Лукашенко?

Валерий Карбалевич: По оценкам белорусских экономистов, к концу налогового маневра Беларусь теряет около 4% ВВП, 10% бюджета и около 30% валютной выручки. Надо смотреть, какая будет цена на нефть к 2024 году, но примерно такие потери. Белорусская власть, наверное, будет экономить, ужимать расходы, в том числе и за счет населения. Других выходов я не вижу.

– Дмитрий, вы пишете, что Украине пора перестать рассматривать Беларусь как потенциального партнера. Что стоит поменять Украине в отношении Минска?

Дмитрий Громаков: Прежде всего, сам подход. Стратегические интересы Минска и Киева достаточно разные. Ключевая задача для Киева – вернуть территории, восстановить нормы международного права. У Минска экономические приоритеты, их единственная цель – здоровый торговый баланс. Поэтому Минск может себе позволить торговать с Россией своей субъектности на международной арене.

Сдавая свои рынки, пытаясь спасти Беларусь, уравновесив ее экономический потенциал с потенциалом России, мы сдаем свои территории, это дает возможность Беларуси зарабатывать на Украине. Но не получаем своих выгод от этого процесса.

Я предлагаю уравновесить торговые балансы. Те полтора миллиарда долларов, которые Беларусь зарабатывает на Украине за счет торгового баланса, положительного в свою сторону и отрицательного для нас, нужно вывести в ноль.

– Валерий, в 2020 году будут выборы в Беларуси, вдруг появится пророссийская политическая сила, которую Лукашенко начнет давить. Возможен ли такой сценарий, как был в Крыму – якобы обеспечение «защиты населения»?

Валерий Карбалевич: Теоретически, конечно, Россия может применить силы против Беларуси. Но использовать выборы для проталкивания своих интересов можно тогда, когда они есть. В Беларуси уже больше 20 лет выборов нет. Итоги любых выборов определяются в администрации президента.

– Есть ли встревоженность белорусов?

Валерий Карбалевич: Тревожность есть. Она проявляется в социальных сетях, в среде номенклатуры. Лукашенко уже второе совещание пытается всех успокоить. Но белорусское общество не имеет механизмов влияния на политическую власть в Беларуси.

– Дмитрий, какие выгоды Украина может получить при «поглощении» Россией Беларуси?

Дмитрий Громаков: Стопроцентного поглощения не произойдет. Вопрос лишь в том, чтобы посчитать свои ресурсы и ввести белорусскую экономику, которая неконкурентная с западными образцами в конкурентную среду – в Украине. Плюс, чем активнее начнет Россия процесс поглощения, тем быстрее пойдет процесс кристаллизации белорусского общества, появится белорусская элита.

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​(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу. Якщо у вас є тема для публікації чи відгук, пишіть нам: Donbas_Radio@rferl.org)