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Запорожье – В минувшие выходные в Украине отметили День науки. Как сделать ее интересной и увлекательной для детей, знает Оксана Русанова, основательница детского научного клуба в Запорожье. Сюда кандидат технических наук вместе с семьей переехала из Донецка в 2014 году. События на востоке Украины подтолкнули ее попробовать осуществить свою мечту и создать проект, который помогает детям развивать их любознательность, получая научные знания и экспериментируя.

– Кто в общественном транспорте ехал, когда водитель резко затормозил? Что с нами происходило?

– Разбивали нос.

– Вы все двигались по инерции вперед, – так на жизненных примерах участники детского научного клуба «ДНК» вместе с его основательницей Оксаной Русановой разбираются, что же это за явление «инерция».

​Создатель клуба переехала в Запорожье из Донецка в 2014 году. Оксана Русанова – физик, раньше работала доцентом Донецкого национального университета.

«В Запорожье я оказалась в связи с известными событиями на юго-востоке Украины, грустными. Для меня лично они оказались таким тотализатором, чтоб начать делать то, что мне всегда хотелось. У меня все очень успешно было в университете – я обожаю университет, очень люблю свою роботу, любила, когда этим занималась. Университет эвакуировался в Винницу. Жить в Запорожье, ездить в Винницу – достаточно тяжело. Плюс, у меня большая неудовлетворённость была от уровня студентов», – рассказывает ученая.

Еще в Донецке Оксана Русанова создала домашний кружок, где на занятиях давала малышам основы научных знаний. Говорит: ее всегда интересовало, почему же дети, вырастая, теряют свою любознательность.

«Особенно у меня стал появляться этот вопрос, когда у меня появился мой собственный ребёнок. И дети, они всегда очень любопытные, задают сто тысяч «почему?». И было непонятно, как из таких очень любознательных малышей вырастают такие безразличные студенты, которым ничего не надо, ничего не интересно», – рассказывает Оксана Русанова.

​Переехав в Запорожье ученая занялась «Веселой наукой» – стала организовать детские праздники, на которых маленькие участники ставят развлекательные опыты и эксперименты. А через год основала детский научный клуб. В нем дети в возрасте от 6 до 12 лет в нестандартном формате изучают математику и физику, занимаются роботехникой, пробуют себя в изобретательстве, а еще учатся презентовать свои достижения и открытия.

Оксана Русанова делиться своим секретом, как сделать научные знания интересными для детей: «Ты должен любить то, что делаешь. Это неважно что – наука, музыка, искусство, даже, наверное, полы некоторые любят с любовью. Если ты искренне любишь то, что делаешь – это залог того, что этой любовью можно поделиться с другими. Второе – это, безусловно, нужно уважительно относиться к студенту, ученику, ребенку».

​Основательница «ДНК» отмечает, занятия должны быть максимально практическими – с опытами и экспериментами. По такому принципу построена и научная игра «Тайная экспедиция», созданная Оксаной Русановой. В ходе ее нужно ставить эксперименты, а еще воспользоваться своими знаниями с биологии, географии и других наук: игроки «путешествуют» различными континентами, получая задания от коренных жителей.

«В Африке нас встречает такой герой – туарег. Эти люди никогда не открывают лицо незнакомцам и их лучший друг – верблюд, и их верблюды страдали от укусов ядовитых змей. И мы делаем такой опыт, который называется «фараонова змея». Она получается очень хрупкая, как из пепла состоит, и вопрос для перехода на другой материк: «А где ж таким хрупким змеям не выжить из-за регулярных торнадо?». Торнадо характерны для Северной Америки – значит, мы идем в Северную Америку, а нас там встречает новый герой», – поясняет принцип игры Оксана Русанова.

Занимается Оксана Русанова также разработкой учебной программы для одной из альтернативных школ на Киевщине.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)