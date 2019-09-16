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Йоге, стрельбе, актерскому мастерству, игре на африканских барабанах и еще много чему интересному могли научиться жители Славянска и гости города старше 55-ти лет. Здесь молодые волонтеры из Харькова, центр танца «Грация» и организация «Вік щастя» сделали образовательный фестиваль «Хочу и могу». Только онлайн для участия в фестивале зарегистрировалось 150 человек.

Общество представляет людей пожилого возраста стереотипно. Чтобы посмотреть на старших по-новому, Женя Малицкая из Харькова с друзьями придумала фестиваль. Назвали его «Хочу и могу». До Славянска ребята уже провели два таких мероприятия в Харькове.

Можно жить ярко, насыщенно, и получать в этом деле удовольствие

Женя говорит: «Это фестиваль про возможность. Хочется вдохновить людей старшего возраста на то, что можно узнавать, можно развиваться, можно познавать, знакомиться с разными людьми. И жизнь продолжается. Можно жить ярко, насыщенно, и получать в этом деле удовольствие».

Руководитель организации «Вік щастя» Наталья Бондаренко рассказала нам, что мечтала о таком фестивале и верила, что мечта сбудется. И в Славянске изменится отношение к людям за пятьдесят. Да и сами люди посмотрят на себя по-новому. В том числе и молодежь. Ведь всем когда-нибудь будет за 55.

Молодежь должна понимать, что они тоже тут будут. Им будет 55, им будет 60

Наталья Бондаренко поделилась с нами своей философией: «Молодым везде у нас дорога, старикам везде у нас почет. Ну что значит почет? А что, дороги нет? Что, она закончилась или что? Когда молодежь говорит: живи, пока молодой. Молодежь должна понимать, что они тоже тут будут. Им будет 55, им будет 60».

Общение и развитие

В программе фестиваля – самые разные мастер-классы: от актерского мастерства и йоги до стрельбы, японской кухни и вязания ковриков.

Главный секрет – это выбрать правильный цвет. Знать свой цветотип и придерживаться его

А еще людей учили, как выглядеть красиво. Этим занималась Галина Евменкина, директор центра красоты «Соло». Она говорит, что пришла рассказать про особенности ухода за собой в возрасте за 50, как выглядеть стильно, красиво и модно и чувствовать себя гармонично.

Галина поделилась с нами парой секретов: «Главный секрет – это выбрать правильный цвет. Знать свой цветотип и придерживаться его. И второй секрет: если у вас есть стиль, то с возрастом этот стиль становится еще более ценным».

Наши молодые замечательные пенсионеры порой ну просто не имеют культуры проведения своей пенсией в силу разных причин

Среди участников фестиваля – жительница Славянска Татьяна Евтухова. Она говорит: бывая за границей, часто видит там активных пожилых людей. У нас же все немного иначе: «Наши молодые замечательные пенсионеры порой ну просто не имеют культуры проведения своей пенсией в силу разных причин. Когда нам показывают, что есть совершенно другой образ жизни, я только «за», – рассказала нам Татьяна.

Татьяна пришла вместе с мамой Валентиной. Вот что сообщила нам Валентина: «Как-то мы здесь немножко законсервированы в городе, мало чего проходит, особенно для пенсионеров… Вот общение – прежде всего».

А пообщаться люди за 55 могли, в том числе, за снимающей стресс игрой на африканских барабанах джембе и на дискотеке.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу. Якщо ви живете в ОРДЛО і хочете поділитися своєю історією – пишіть нам на пошту Donbas_Radio@rferl.org, у фейсбук чи телефонуйте на автовідповідач 0800300403 (безплатно). Ваше ім’я не буде розкрите)