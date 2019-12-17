(Друкуємо мовою оригіналу)

«Теперь против Украины и Зеленского начнут работать всерьез. Всей мощью подлой КГБ-шной машины, пусть ржавой, но все еще дееспособной».

После Нормандского саммита украинские аналитики и экс-сотрудники спецслужб предупреждают о возможных сценариях «раскачки» Украины из Кремля. Путин будет стараться как принудить Украину к миру на своих условиях, так и показать Западу, что Киев недоговороспособен. К чему готовиться Украине?

Об этом в эфире Радио Донбасс.Реалии говорили политический аналитик Александр Кочетков и российский политический аналитик, глава правления Экспертной группы «Сова» Михаил Савва.

– Александр, перед Нормандской встречей вы в интервью моему коллеге Владимиру Федорину удивлялись, почему Владимир Зеленский так рвется на неприятные переговоры с Путиным о Донбассе. Теперь понимаете, почему?

Александр Кочетков: Я теперь понимаю, что я был достаточно прав. Поскольку Зеленский вернулся оттуда не очень удовлетворенный. У него было радужное представление, что можно сесть за стол, пожать друг другу руки, поговорить в присутствии уважаемых коллег, руководителей Германии и Франции. Найти какой-то общий язык. У Зеленского было наивное представление, что руководство России, конкретно Путин, хочет мира, а он хочет геополитического доминирования России, как минимум на европейском пространстве. И мы в этом смысле категорически мешаем.

Поэтому серьезный договор, прорыв в «нормандском формате» был невозможен и руководство Украины в этом убедилось. Но хорошо, что диалог начат и наша страна продемонстрировала желание к миру.

– Когда украинская журналистка задала Владимиру Путину вопрос, почему он не отдает контроль над границей, если в это упирается мирный процесс на Донбассе, он сказал, что так написано в Минских соглашениях. И только вернувшись в Российскую Федерацию, он сказал, что будет резня. Он постеснялся об этом сказать сразу?

Александр Кочетков: Нет. Это придумали какой-то аргумент. Рациональных аргументов нет, почему они не хотят сейчас отдавать границу.

Это все отговорки, которые маскируют главное. России не нужен мир, им нужна подконтрольная Украина в любой ее форме

Но если прекратить повод боеприпасов и вооружений из России, то все эти «республики» кончатся за две недели. И бойцы разбегутся, и линия фронта исчезнет. У Зеленского есть рациональная позиция. Из сотен конфликтов, которые были, и где границу не отдали до выборов, они закончились эскалацией. У той стороны рациональных аргументов нет. Пока долетели, вспомнили резню в Сребренице. Но какая резня? После того, как в Славянске убрали банду Гиркина, бойцы украинской армии начали раздавать продовольствие. А резню придумало российское телевидение.

То есть, это все отговорки, которые маскируют главное. России не нужен мир, им нужна подконтрольная Украина в любой ее форме.

– Михаил, ваши впечатления от Нормандской встречи? Вам не тревожно за Украину?

Михаил Савва: Нет. Я уверен, что Нормандская встреча была хоть не большой, но тактической победой Украины. Зеленскому удалось перебросить мяч на сторону Путина. Другими словами, в течение трех последних лет европейские и американские союзники Украины теряли терпение, поскольку ни одна из сторон конфликт ничего не делали для его разрешения.

В настоящее время Украина показала, что готова к действиям. А Россия, как выяснилось по поведению Путина, не готова.

– Зачитаю вам цитату из фейсбука Александра Кочеткова: «Путин прибыл в Париж, в том числе, чтобы лично оценить Зеленского. Оценил и понял, что автоматической капитуляции не выйдет. Теперь против Украины и Зеленского начнут работать всерьез. Всей мощью подлой КГБ-шной машины, пусть ржавой, но все еще дееспособной». Михаил, вы согласны, что теперь начнется раскачка из Кремля ситуации в Украине до марта?

Михаил Савва: Я согласен в этим. Я согласен, что обязательно активизируется информационная война против Украины, поскольку поражение в Париже для российского режима очевидно. Они будут пытаться решить эту проблему, как привыкли, не переговорами, а интригами и информационным давлением.

– А что это может быть?

Политическое противостояние, которое особо обострилось в ходе выборов в Украине, будет подогреваться российскими каналами

Михаил Савва: Системную информационную войну. Она проявляется в том, что российские СМИ, которые активно и массово представлены в Украине, будут работать следующим образом. Находить реальные, пусть и не большие проблемы, и увеличивать их масштаб. Кроме того, они будут использовать высокий уровень языка ненависти в стране. То есть, политическое противостояние, которое особо обострилось в ходе президентских и парламентских выборов в Украине, будет подогреваться российскими каналами. Чтобы разные группы украинского общества не могли консолидироваться. То есть, будут усиливаться внутриукраинские расколы информационными методами.

– Михаил, а что говорит присутствие Ушакова, Суркова на этих переговорах? Александр упоминает КГБ-шные методы. Какие сценарии еще могут быть?

Михаил Савва: Провокации вокруг достаточно известных политических фигур, вплоть до покушения. Это вербовка, которая велась и ведется, она не прекращалась. Создание конфликтных информационных поводов, чтобы показать, что в стране все плохо. Эти методы будут работать на то, чтобы граждане Украины разочаровывались в своей политической системе и в своей стране.

Александр Кочетков: Я хотел бы добавить, что возможен найм условных праворадикальных сил, которые существуют в Украине. Для организации провокаций, вплоть до терактов. К сожалению, часть правого фланг сотрудничает с пророссийскими силами.

– Как это происходит? Как же могут патриоты работать на Путина?

Александр Кочетков: Это псевдопатриоты, патриоты денежных знаков. Работая на Путина или на Медведчука они получают деньги исключительно в американской валюте, никогда в рублях. Так вот, возможны провокации, избиения заметных политических правых активистов, патриотического направления, чтобы те протестовали против власти. Либо нападение на представителей власти.

– А чего они добиваются? Какой толк от дестабилизации?

Александр Кочетков: Дестабилизация ослабляет власть. Если сейчас власть пытается делать определенные шаги в сторону мира, то дестабилизация приводит к тому, что власть теряет авторитет. В парламенте от нее откачивается большое количество депутатов. Власть теряет рейтинги, теряет дееспособность. То есть, ее намерение двигаться к миру на своих условиях уменьшается, а у Кремля увеличивается возможность диктовать как бы мир на своих условиях, то есть на условиях минской капитуляции.

– Михаил Савва говорил, что возможны убийства, чтобы взбудоражить украинское общество, посеять страх. Убийства, которые случились в Украине, Павел Шеремет, Олег Калашников, Олесь Бузина, планируемое на Аркадия Бабченко. Вы верите, что это тоже часть этого российского сценария? И если допускаете, что убийства этих людей – российский сценарий, то ведь ничего не добились таким образом.

Россия пока не запускала террористический маховик на полную мощность

Александр Кочетков: По моей подтвержденной информации, Россия пока не запускала террористический маховик на полную мощность. У нас своих хватает, которые способны на неразумные действия, с далеко идущими последствиями. Пока Россия не запускала это оружие, но может запустить.

– А как это может происходить?

Александр Кочетков: Не хотелось бы об этом говорить. Но что происходило в России – взрывы домов, взрывы в метро. Это серьезные вещи, а не разговоры о том, что нужно кого-то наказать. Нет, настоящие террористы не разговаривают, а делают.

– Вам не кажется, что за годы войны с Российской Федерацией, украинское общество неким образом помудрело. И то, о чем мы говорим, многие украинцы понимают, что их провоцируют и Россия ничего не добьется?

Александр Кочетков: Про мудрость нашего общества я бы не спешил говорить. Но в критический момент в нашем обществе каким-то образом, нерешительные отступают назад, на передний план приходят думающие, патриотические, действующие, и таким образом мы сохраняем себя. Есть надежда, что так это произойдет сейчас. Но в этом случае нашему руководству, президенту надо бы опираться не на послушное, но неактивное большинство, а на патриотическое меньшинство. Надо его перетащить на свою сторону, объяснив, что новая власть хочет блага для Украины. Пока этого диалога и убеждения не произошло.

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