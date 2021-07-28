28 липня – що очікувати в цей день і що було в історії

Які події очікуються?
- В Україні відзначають День хрещення Київської Русі-України. Митрополит Київський і всієї України Епіфаній проведе літургію в Михайлівському Золотоверхому соборі і молебень біля пам’ятника князю Володимиру на Володимирській гірці в Києві.
- Розпочне роботу всеукраїнський форум «Україна 30. Децентралізація».
Цей день в історії
- 1834 року в Києві відкрився Імператорський університет святого Володимира (нині – Київський національний університет імені Тараса Шевченка).
- 1911 року народився італійський письменник українського походження, відомий автор кримінальних романів Джорджо Щербаненко, уродженець Києва.
- 1929 року народилася Жаклін Кеннеді-Онассіс, вдова 35-го президента США Джона Кеннеді.
- 1976 року землетрус в місті Таншань на північному сході Китаю спричинив загибель близько 250 тисяч людей.
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