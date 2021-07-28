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Суспільство

28 липня – що очікувати в цей день і що було в історії

В Україні відзначають День хрещення Київської Русі-України. Митрополит Київський і всієї України Епіфаній проведе літургію в Михайлівському Золотоверхому соборі і молебень біля пам’ятника князю Володимиру на Володимирській гірці в Києві

Які події очікуються?

  • В Україні відзначають День хрещення Київської Русі-України. Митрополит Київський і всієї України Епіфаній проведе літургію в Михайлівському Золотоверхому соборі і молебень біля пам’ятника князю Володимиру на Володимирській гірці в Києві.
  • Розпочне роботу всеукраїнський форум «Україна 30. Децентралізація».

Цей день в історії

  • 1834 року в Києві відкрився Імператорський університет святого Володимира (нині – Київський національний університет імені Тараса Шевченка).
  • 1911 року народився італійський письменник українського походження, відомий автор кримінальних романів Джорджо Щербаненко, уродженець Києва.
  • 1929 року народилася Жаклін Кеннеді-Онассіс, вдова 35-го президента США Джона Кеннеді.
  • 1976 року землетрус в місті Таншань на північному сході Китаю спричинив загибель близько 250 тисяч людей.
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