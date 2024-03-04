196 українських дитячих будинків перемістили за кордон – Національна сервісна служба

Від початку повномасштабної війни з Росією, 196 дитячих закладів інтернатного типу були переміщені за кордон, розповів у інтерв’ю проєкту Радіо Свобода «Ти як?» голова Національної соціальної сервісної служби Василь Луцик.

За його словами, найбільше дітей, позбавлених батьківського піклування, проживає у Польщі, Німеччині і Туреччині.

«У нас майже всі діти з закладами перемістилися із супроводженням з України. Тобто це вихователі, які якраз і є педагогами, тому забезпечується україномовне оточення. Не в усіх країнах в нас достатня кількість вихователів, тому ми просимо наших міжнародних партнерів додатково наймати українців», – розповів Луцик.

Як зазначив голова сервісної служби, відомство спільно з Міністерством соціальної політики проводять виїзні моніторинги цих установ.

«Ми під час останнього моніторингу поспілкувалися з понад 400 дітьми, розпитали про умови без присутності вихователів, які в них є скарги. І на підставі цього ми формуємо звіт і цілісну картину перебування закладу в цій країні», – розповів Луцик.

Ще 94 заклади від початку повномасштабної війни перемістили до інших регіонів України, зазначив голова Національної соціальної сервісної служби.

За словами Луцика, в Україні від початку повномасштабної війни 13 338 дітей залишилися без батьківської опіки, з них 1759 дітей – стали сиротами.

За офіційними даними української влади, з 24 лютого 2022 року з України до Росії депортували близько 20 тисяч дітей. Це лише ті випадки, які вдалося зафіксувати офіційно. Українські правозахисники наполягають, що дітей, силоміць переміщених із України, «сотні тисяч».

Повернути в Україну, за даними влади, поки що вдалося близько пів тисячі дітей.