«Екстрадиція ухилянтів» і мобілізація студентів: які кроки обговорюють у Верховній Раді

Російські сили готують новий наступ на Куп'янськ і зараз стягують туди резерви. Таким чином, кажуть в британській розвідці, відволікають ЗСУ від наступу на півдні Україні, де українська армія має успіх. Українська легка піхота просунулася на позиції сил РФ за протитанковими ровами і «зубами дракона» – пишуть в Американському інституті вивчення війни.

Яка ситуація на фронті, та чи прорвали ЗСУ оборонний рубіж сил РФ? Говоримо з військовими.

Про це і не тільки дивіться у програмі Свобода. Ранок:

Чи може Україна повернути так званих ухилянтів?

У Верховній Раді заговорили про так звану «екстрадицію» для військовозобов'язаних чоловіків, які незаконно виїхали з України після повномасштабного вторгнення.

Що пропонують депутати? Яка буде процедура та чи не суперечить це конституції? Поговоримо.

І чого досяг Ердоган, зустрівшись із Путіним?

Ердоган на Путін не змогли домовитися про відновлення «зернової ініціативи». Путін готовий повернутися до цього питання лише після того, як будуть виконані всі його умови.

Чого вимагає Путін та чи підкориться Ердоган? Підсумовуємо результати зустрічі з послом України в Туреччині.