«Фейкову» рекламу на Facebook можна поширювати хоч від імені сенаторів США – журналісти Vice

Журналісти видання Vice заявляють, що отримали схвалення від компанії Facebook на розміщення «фейкової» політичної реклами, буцімто проплаченої усіма чинними сенаторами США. Про це йдеться у новій публікації видання.

Дозволи на розміщення реклами були надані сторінкам, які представляли вигадані політичні групи з такими назвами, як «Печиво за прозорість у політиці» та «Комітет політичної дії черепашок-ніндзя»

Журналісти взялися перевірити, як працює нещодавно запроваджений компанією Facebook механізм, який розкриває, хто оплатив розміщення політичних рекламних оголошень у цій соціальній мережі. Користувачі мережі у США можуть бачити поруч із політичними рекламними оголошенням примітку «Це оголошення оплачене» (Paid for by), яке вказує на джерело фінансування циркуляції реклами.

«Щоб перевірити цей інструмент, VICE подали заявку на придбання фальшивих рекламних оголошень від імені усіх 100 чинних американських сенаторів, включно із «оголошеннями, оплаченими» лідером республіканців у Палаті представників Конгресу США Мітчем Макконнелом та лідером демократів у Сенаті Чаком Шумером. Facebook схвалив «фейкову» рекламу, заявлену від представників обох партій, що вказує на те, що будь-хто може придбати рекламне оголошення і позначити його як «проплачене» провідним американським політиком», – зазначається у статті Vice News.​

Раніше американська розвідка дійшла висновку, що Росія активно використовувала соціальні мережі для поширення розбрату серед американців напередодні виборів 2016 року.

Журналісти звертають увагу на те, що під час проведеного ними експерименту дозволи на розміщення реклами були надані сторінкам, які представляли вигадані політичні групи з такими назвами, як «Печиво за прозорість у політиці» та «Комітет політичної дії черепашок-ніндзя». ЗМІ не придбали власне рекламних оголошень, але отримали дозвіл на включення приміток у потенційні рекламні оголошення із текстом «це оголошення оплачене».

Раніше журналісти Vice News отримали дозволи на розміщення реклами від імені віце-президента США Майка Пенса, голови Національного комітету Демократичної партії Тома Переса та терористичного угруповання «Ісламська держава», але їм було відмовлено у спробі розміщення реклами від імені Гілларі Клінтон.

Журналісти дійшли висновку, що компанія Facebook довільно ставиться до виконання правил, запроваджених нею самою

Журналісти дійшли висновку, що компанія Facebook довільно ставиться до виконання правил, запроваджених нею самою. У компанії заявили, що насправді 100 рекламних оголошень, які отримали схвалення, повинні були бути відкинуті, але наполягли, що інструмент «це оголошення проплачене» підвищує прозорість політичної реклами у соціальній мережі і є лише одним із різноманітних заходів компанії.

Журналісти звернули увагу на те, що всупереч заявам компанії Facebook про те, що її заходи можуть обходити надзвичайно кмітливі зловмисники, для того, щоб наблизитись до розміщення реклами від імені провідних політиків, «не знадобилося ні розуму, ні креативності, ні значних фінансів».

«Для того, щоб розмістити рекламу з приміткою про факт оплати конкретним політиком на Facebook, треба надати на погодження компанії власне ім’я, фото дійсного посвідчення особи та останні 4 цифри номера соціального страхування», – розповіли журналісти.

На цю ж тему:

«Ми були занадто повільними у виявлянні втручання Росії у вибори в США» – Цукерберг у Європарламенті (відео)

Спершу Facebook, тепер Google: кількість масових «зливів» даних зростає. Кому вони потрібні?

Британці бачитимуть, хто платить за політичну рекламу в їхній стрічці Facebook. Чому це так важливо?

У Росії хочуть оштрафувати Google

Небезпечна «зона ru»: як працює російське стеження в інтернеті