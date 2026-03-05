200 військових повернулися з російського полону: емоції та зустріч українських захисників

5 березня Україна повернула з російського полону 200 українських військових. За даними Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, серед звільнених є оборонці Маріуполя, частина з яких перебувала в російському полоні майже чотири роки.



У штабі зазначають, що це перший етап обміну, про який домовилися під час переговорів у Женеві. Україна очікує, що 6 березня з полону повернуться ще 300 громадян.