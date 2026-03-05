Доступність посилання

200 військових повернулися з російського полону: емоції та зустріч українських захисників

5 березня Україна повернула з російського полону 200 українських військових. За даними Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, серед звільнених є оборонці Маріуполя, частина з яких перебувала в російському полоні майже чотири роки.

У штабі зазначають, що це перший етап обміну, про який домовилися під час переговорів у Женеві. Україна очікує, що 6 березня з полону повернуться ще 300 громадян.

Емоції українського військового після повернення з полону
В рамках обміну в Україну повернулися 200 українських військових.«Серед тих, хто повертається, – захисники Маріуполя, Донеччини, Луганщини, Харківщини, Запоріжжя. Воїни Збройних Сил, Державної спеціальної служби транспорту, прикордонники та нацгвардійці», – написав президент України Володимир Зеленський у телеграмі
«Серед тих, хто повертається, – захисники Маріуполя, Донеччини, Луганщини, Харківщини, Запоріжжя. Воїни Збройних Сил, Державної спеціальної служби транспорту, прикордонники та нацгвардійці», – написав президент України Володимир Зеленський у телеграмі
Обійми рідних після повернення з російського полону
За словам омбудсмена Дмитра Лубінця, найстаршому захиснику – 59 років, наймолодшому – 27. Також багато звільнених нині у важкому фізичному і психологічному стані, у деяких – критично низька вага
У координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими заявили, що серед визволених є оборонці Маріуполя, які пробули в російському полоні майже чотири роки
У штабі зазначили, що сьогодні проведено перший етап обміну полоненими, про який було домовлено на переговорах у Женеві
6 березня Україна очікує повернення ще 300 українців з російського полону, заявив керівник Секретаріату Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Богдан Охріменко
Рідні військовополонених та зниклих безвісти з портетами своїх близьких, які утримуються Росією у полоні
Попередній обмін відбувся 5 лютого. Тоді Україна повернула з неволі 150 військових і сім цивільних громадян. Це був перший у 2026 році обмін полоненими.За даними омбудсмена Дмитра Лубінця, на 2 березня з російського полону до України вдалося повернути 6422 українців, 409 з них – цивільні особи.У лютому президент Володимир Зеленський повідомляв, що у полоні в Росії перебувають близько 7 тисяч українських полонених
За даними омбудсмена Дмитра Лубінця, на 2 березня з російського полону до України вдалося повернути 6422 українців, 409 з них – цивільні особи.

У лютому президент Володимир Зеленський повідомляв, що у полоні в Росії перебувають близько 7 тисяч українських полонених

