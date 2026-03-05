На фронті відбулося 117 боїв з початку доби – Генштаб ЗСУ

Від початку доби 5 березня на фронті відбулося 117 бойових зіткнень, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

«Противник завдав 51 авіаційного удару, скинув 142 керовані авіабомби, застосував 4653 дрони-камікадзе та здійснив 2543 обстріли населених пунктів та позицій наших військ», – ідеться у зведенні станом на 22:00.

Понад половина боїв зафіксована на трьох напрямках – Костянтинівському та Покровському на Донеччині, Гуляйпільському на Запоріжжі.

«На Костянтинівському напрямку окупанти сьогодні 18 разів штурмували позиції наших оборонців в районах населених пунктів Плещіївка, Іванопілля, Русин Яр, Софіївка та в бік Іллінівки, Степанівки.

На Покровському напрямку ворог здійснив 21 атаку. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Родинське, Котлине, Новомиколаївка, Удачне, Філія та в бік населених пунктів Білицьке, Новоолександрівка, Новопавлівка.

На Гуляйпільському напрямку відбулося 22 зіткнення у районах Гуляйполя, Зеленого, Мирного та у бік Залізничного, Варварівки, Староукраїнки. Три боєзіткнення тривають. Ворог завдав авіаударів по районах населених пунктів Воздвижівка, Копані, Барвінівка, Верхня Терса, Варварівка», – вказано в повідомленні.

Бої також тривали на Куп’янському, Лиманському, Слов’янському, Олександрівському, Оріхівському та Придніпровському напрямках.

За оцінкою американського Інституту дослідження війни на 3 березня, за останні два тижні лютого 2026 року українські війська вперше з часів літнього контрнаступу 2023 року звільнили більше території, ніж втратили.

Президент України Володимир Зеленський 3 березня розповів в інтерв’ю італійському виданню Сorriere Della Sera, що українські військові від початку року відвоювали 460 квадратних кілометрів території. Він наголосив, що Україна не програє у війні й прагне діалогу, бажаючи миру.

Ймовірно, слова Зеленського стосуються просування на Олександрівському напрямку.

2 березня Генштаб ЗСУ заявив, що на Олександрівському напрямку українські військові звільнили дев’ять населених пунктів, додавши, що військові частини й підрозділи угруповання Десантно-штурмових військ продовжують активні наступальні дії.