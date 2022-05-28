«Бандеробайки» проти російських танків. Електровелосипеди на службі української армії

Українські військові успішно використовують потужні електричні велосипеди українсько-американської компанії Delfast. Зображення протитанкової ракети NLAW, встановленої на транспортний засіб, подібний до мотоцикла, наробило чимало шуму у спеціалізованих ЗМІ. Двоколісний пристрій є насправді електричним велосипедом і одночасно тактичним досягненням у військовій справі.

Деніел Тонкопі, співзасновник українсько-американської компанії Delfast, яка виробляє ці транспортні засоби, підтвердив у своєму пості у Facebook від 16 травня, що електровелосипеди нині використовуються українськими військовими. Тонкопі заявив, що бійці використовували велосипеди з акумулятором, як мінімум, в одній вилазці проти російської бронетехніки. Після виконання бойового завдання три велосипеди повернулися «з дірками» у корпусі. Історія вже таке знала. Двоколісний транспорт уперше використали на полі бою під час Першої світової війни. Тоді мотоцикли довели свої переваги: дешеві швидкі пристрої могли долати місцевість, де грузла важка техніка

Наразі збройні сили кількох країн, зокрема США, активно вивчають потенціал електричних велосипедів. Головна перевага електровелосипедів – їхня непомітність. Для спецназу, бійці якого часто прямують на територію супротивника, щоб зайняти позиції, нові технології пропонують можливість безшумно долати великі відстані та уникати ситуацій, у яких довелося б відстрілюватися. Електровелосипеди не потребують пального, при спалюванні якого з'являється запах. Вони можуть вичікувати супротивника в повній тиші, успішно здійснювати операції «стріляй і тікай» і петляти лісовими стежками, недоступними для більшості транспортних засобів.

На сторінках у соцмережах української компанії Eleek, яка випускає переважно цивільні електровелосипеди, з'явилося більше свідчень використання акумуляторних велосипедів військовими, які протистоять російському вторгненню. Компанія із Тернополя розмістила наведене вище зображення українського службовця у снайперському камуфляжі на моделі електровелосипеда, спеціально розробленого для використання у військових цілях.

Максимальна дальність пробігу електровелосипеда Eleek – 150 км. Важить він 70 кілограмів. На повну зарядку акумулятора потрібно близько п'яти годин. Тривалий час заряджання та висока вартість – головні недоліки електровелосипедів. Eleek Atom коштує 5245 доларів, а велосипеди Delfast, схожі на ті, що були помічені в Україні, – 6799 доларів. Військові електровелосипеди Eleek уже прозвали «бандеробайками».