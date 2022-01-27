Донбасс. Главное за день: на фронте тихо, школы Славянска, Покровска и Мариуполя переходят на «дистанционку»

Коротко о главных событиях 27 января, которые важны для украинского востока

Россия предоставляет оружие незаконным формированиям на Донбассе – Гармаш

Заявления российских политиков о вооружении группировок «Л/ДНР» следует воспринимать как давление, заявил в эфире Радио Свобода представитель отдельных районов Донецкой области в украинской делегации Трехсторонней контактной группы Сергей Гармаш. Так он прокомментировал, обращение российской правящей партии «Единая Россия» о поставках военной продукции незаконным формированиям на Донбассе. Гармаш расценил призывы российской партии как попытку «поднять ставки». Он уточнил, что речь идет о психологическом давлении «и на Запад, и на Украину». О том как Россия воюет на Донбассе читайте – здесь.

Ситуация на фронте

Российские гибридные силы за сутки 26 января не нарушали режим прекращения огня. Об этом сообщает штаб операции объединенных сил. Группировки «ДНР» и «ЛНР» об обстрелах также не сообщали. Напомним, накануне в Париже состоялась встреча политсоветников лидеров стран Нормандского формата (Украины, Германии, Франции и России). Стороны согласовали коммюнике, в котором, в частности, поддержали устойчивый режим прекращения огня на Донбассе, который должен действовать без каких-либо условий. Кроме того, стороны провели аудит Минских соглашений и договорились провести следующую встречу через две недели в Берлине.

Апеляционный суд оставил в силе приговоры в деле о катастрофе самолета Ил-76

Об этом сообщает Офис генпрокурора. По данным ведомства, бывший главарь группировки «ЛНР» Игорь Плотницкий и его сообщники приговорены к пожизненным срокам. Суд оставил без изменений решение первой инстанции. По данным следствия, они руководили группами формирований, которые были вооружены переносным зенитно-ракетным комплексом. 14 июня 2014 года во время посадки в аэропорту Луганска группировки сбили украинской военно-транспортный самолет Ил-76. В результате обстрела самолет загорелся и упал. Погибли 49 военнослужащих, которые были на борту.

Группировка «ЛНР» на 12 лет посадила в тюрьму местного жителя

Об этом сообщают информационные ресурсы группировки. По их данным, мужчина якобы «собирал информацию о передвижении военной техники и экономической ситуации в ОРЛО и передавал украинской разведке». Группировка сообщает, что мужчина якобы признал вину.

Нацгвардейцу, расстрелявшему военных в Днепре, сообщили о подозрении – ГБР

Об этом сообщила советница Государственного бюро расследований по коммуникациям Татьяна Сапьян. По ее словам, Рябчука подозревают, кроме умышленного убийства (статья 115), также в дезертирстве (статья 408) и похищении оружия военнослужащим (статья 410). Напоминим, ночью 27 января на территории Южного машиностроительного завода «Южмаш» в Днепре военнослужащий Национальной гвардии Украины во время выдачи оружия расстрелял караул военнослужащих НГУ из автомата Калашникова, после чего с оружием скрылся. В результате этого пять человек погибли, а еще пятеро получили ранения.

COVID-19 в регионе

32 393 новый случай заражения коронавирусом лабораторно подтвердили в Украине за прошедшие сутки. Об этом сообщает министерство здравоохранения. В Донецкой области – 1348 человек заболели ковидом, 10 человек умерли от осложнений болезни. На Луганщине – 513 новых случаев заражений. 0 – летальных. В отдельных районах Луганщины по данным «Минздрава ЛНР» за сутки заболели 130 человек. Четверо умерли от осложнений. В ОРДО 362 заболевших и 23 умерших.

Все школы Славянска, Покровска и Мариуполя переходят на дистанционную форму обучения

Соответствующие решения приняли городские комиссии по чрезвычайным ситуациям. Так, в Славянске учебные заведения переходят на онлайн-обучение с 28 января. При этом каждая школа должна обеспечить возможность приема учащихся 1-4 классов, родители которых не могут оставить их дома, в режиме так называемой дежурной группы. В Покровске дистанционное обучение вводят для учащихся 1-11 классов также с 28 января, ориентировочно на две недели. В Мариуполе всех школьников переводят на дистанционный формат обучения с 31 января. Напомним, что с 27 января Донецкая область перешла в «оранжевую» зону эпидемической опасности.

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