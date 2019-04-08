У Грузії на автора відеоуроків про сексуальне виховання дітей готують позов до суду

Звіад Мчедлішвілі

Перші в історії Грузії відеоуроки про сексуальне виховання дітей і підлітків можуть обернутися розглядом у суді. Проект однієї з неурядових організацій викликав невдоволення у представників консервативної частини грузинського суспільства, а авторці відеороликів почали погрожувати в соцмережах зґвалтуванням і вбивством. Супротивники сексуального виховання готують також позов до прокуратури.

Хатію і її чотирирічного сина Лазаре дедалі частіше впізнають на вулицях Тбілісі. Лазаре – головний герой відеоуроків про сексуальне виховання для дітей, які проводить його мати, Хатія Ахалая. У невимушеній обстановці на відео вона розповідає синові про стосунки в сім’ї та суспільстві, про расові й інші розбіжності між людьми.

У відеороликах для підлітків Хатія зачіпає такі теми, як особиста гігієна, будова статевих органів, менструальний цикл – усе те, про що, за її словами, підлітки часто соромляться запитати у дорослих.

«Ми знаємо, що сьогодні діти отримують безліч небажаної інформації з порносайтів, із деяких специфічних газет і журналів, із телеканалів. Якісь речі можуть завдати травми психіці, і цього потім досить складно позбутися. Тому ми за допомогою цих уроків хочемо лиш донести до дітей та підлітків правильну інформацію про цілу низку питань», – каже Хатія Ахалая.

Вона стверджує, що готує свої уроки, твердо дотримуючись рекомендацій і технічних посібників ЮНЕСКО. Поки що випустила лише чотири. Після публікації третього відео, в якому йшлося про геніталії, на адресу Хатіі посипалися погрози.

Такий формат видався консервативній частині грузинського суспільства неприйнятним і навіть провокаційним. Проти Хатії також заповзялися й ультраправі. У соцмережах її звинувачували в тому, що вона навчає малолітніх дітей сексуальним відносинам. Анонімні користувачі погрожували молодій жінці розправою і зґвалтуванням. За словами Хатії, з такими погрозами виступали звичайні «тролі», яких неможливо ідентифікувати.

Інші незадоволені користувачі писали, що сексуальне виховання не потрібне. «При цьому вони не могли виразно пояснити, чому так вважають і що конкретно в цьому поганого, – розповідає Хатія Ахалая. – Приблизно з двадцятьма такими користувачами я спробувала порозумітися, на більше просто не вистачило терпіння, і сміливо можу сказати, що якнайменше 15 людей я змогла переконати».

Темою одного з її відеоуроків обурений колишній депутат парламенту Грузії, а нині директор Грузинсько-Російського громадського центру Дімітрі Лорткіпанідзе. Він умикає уривок із відео, на якому Хатія каже, що анус для багатьох людей асоціюється із задоволенням.

«Ось у цьому моменті вона скоює злочин, – переконаний Лорткіпанідзе. – Уявіть собі, Хатія Ахалая пояснює – не комусь там, а дванадцятирічним дівчаткам і хлопчикам, – що анус для багатьох людей асоціюється із задоволенням!»

Дмитро Лорткіпанідзе вважає: те, про що в даному уривку розповідає Хатія, є кримінальним злочином. Він каже, що такі відеоуроки не мають нічого спільного з освітньою ідеєю і, навпаки, сприяють пропаганді розпусти серед неповнолітніх. Домагатися заборони лекцій він має намір через суд.

«Коли з дванадцятирічним дітьми розмовляють про геніталії і втовкмачують їм, що закінчення прямої кишки для багатьох людей – це ще й засіб отримання задоволення, то це не що інше, як диспозиція, припис, – вважає Дімітрі Лорткіпанідзе. – Стаття 141 Кримінального кодексу Грузії кваліфікує це як наперед усвідомлену розпусну дію», – каже він.

Хатія такі звинувачення називає безпідставними. Вона переконана, що не порушує жодного закону, і не збирається припиняти публікацію відеоуроків. Організації, які фінансують її справу,також не мають наміру припиняти співпрацю з Хатією – проект вони вважають успішним.

Відео сайту «Настоящее время»:

Влада Грузії тим часом має намір внести до «Кодексу прав дитини» додаткові поправки, згідно з якими уроки сексуального виховання для неповнолітніх будуть проводити тільки за згодою батьків.